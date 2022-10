WM 2022: Schock für Titelanwärter! Star-Spieler droht das WM-Aus

Am 20. November beginnt die WM 2022 in Katar. Während der 64 Spiele kämpfen die qualifizierten Nationen um die begehrte Trophäe.

Vize-Europameister England droht bei der WM 2022 der Ausfall eines absoluten Top-Stars. Die Rede ist von Kyle Walker.

WM 2022: Kyle Walker droht Turnier zu verpassen

Für den englischen Fußball-Nationalspieler Kyle Walker wird eine Teilnahme an der WM in Katar zum Wettlauf gegen die Zeit. Der 32-Jährige wurde nach Angaben seines Klubs Manchester City am Dienstag an der Leiste operiert. Teammanager Pep Guardiola hatte zuletzt berichtet, Walker werde „eine Weile“ fehlen.

Die Gruppenspiele von England bei der WM 2022:

England vs. Iran (21.11 14:00 Uhr)

England vs. USA (25.11 20:00 Uhr)

Wales vs. England (29.11 20:00 Uhr)

WM 2022 in Katar – der Zeitplan

20.11.: Eröffnungsspiel Katar- Ecuador

20.11. – 02.12.: Gruppenphase

03.12. – 06.12.: Achtelfinale

09.12. – 10.12.: Viertelfinale

13.12. – 14.12.: Halbfinale

17.12.: Spiel um Platz drei

18.12.: Finale

Der Abwehrspieler hatte sich im Derbysieg gegen Stadtrivale Manchester United (6:3) am vergangenen Sonntag (02. Oktober) verletzt.

England trifft zum Auftakt der Endrunde am 21. November in Gruppe B auf den Iran. Der vielseitige Walker, der 70 Länderspiele bestritten hat, nimmt in den Planungen von Teammanager Gareth Southgate eine zentrale Rolle ein. (mgr mit sid)