WM 2022: Bittere Panne bei Deutschland-Gegner – vor Turnierstart läuft plötzlich alles schief

Ein letzter Test in der Region vor der WM 2022: Was Deutschland im Oman machte, hatte Costa Rica im Irak vor. Doch die Generalprobe platzte.

Wegen Problemen bei der Einreise machte der deutsche Gruppen-Gegner an der Grenze kehrt und sagte das Testspiel ab. Für die Vorbereitung auf die WM 2022 alles andere als günstig.

WM 2022: Deutschland-Gegner lässt Generalprobe platzen

Kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft wollte Costa Rica noch einmal testen. Nationaltrainer Luis Fernando Suarez wollte vor den Hammer-Gruppenspielen gegen Spanien, Japan und Deutschland noch einmal wichtige Eindrücke sammeln. Schließlich war auch für den DFB-Gegner durch die Mini-Pause zwischen Liga-Ende und WM-Start kaum Vorbereitung möglich.

Nach dem gelungenen 2:0 gegen Nigeria kurz vor der Abreise aus der Heimat wollten die „Ticos“ im mittleren Osten noch einen Formcheck gegen die irakische Nationalelf absolvieren. Doch dann ging alles schief. Beim Grenzübertritt von Kuwait in den Irak machte der Mannschaftsbus am Donnerstag kehrt und Costa Rica sagte das Testspiel ab.

Irakische Grenzbeamte bestanden auf gestempelte Pässe

Was war passiert? Nach angaben des Verbandes hatte man zuvor mit den Behörden im Irak vereinbart, dass die Pässe der Reisenden an der Grenze nicht gestempelt werden. Das hätte für die Zentralamerikaner nämlich schwerwiegende Folgen. Mit einem irakischen Stempel im Pass wird die Einreise in manche Länder wie die USA erheblich schwieriger.

„Wenn sie in Länder wie den Irak einreisen und ihren Pass stempeln lassen, kann das Probleme bei der Einreise in andere Länder verursachen. Wir müssen solche Probleme so weit wie möglich vermeiden“, bestätigte Pressesprecherin Escobar das Vorgehen der Nationalmannschaft.

Die Grenzbeamten hätten die Einreise ohne Stempel im Pass jedoch nicht erlaubt und sich laut Costa Rica demnach nicht an die Absprachen gehalten. So fiel die Generalprobe ins Wasser. Vor der WM 2022 alles andere als ideal. Vor dem Duell mit Deutschland (1. Dezember) können sich die Zentralamerikaner aber noch gegen Spanien (Mittwoch, 17 Uhr) und Japan (27. November) „aufwärmen“.