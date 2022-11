WM 2022: Deutschland-Gegner gibt Kader bekannt – SEINE Karriere liegt jetzt in Trümmern

In wenigen Wochen beginnt die WM 2022 in Katar. Nach Japan hat nun mit Costa Rica auch der zweite Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft seinen Kader für das Turnier im Wüstenstaat bekanntgegeben.

Auffällig dabei: Ein absoluter Top-Star des Teams ist nicht mit dabei und wird die WM 2022 verpassen. Die Gründe dafür sind kurios.

WM 2022: Galo fehlt bei Costa Rica

Mittelfeldspieler und Motor der Mannschaft Orlando Galo hat es nicht ins Aufgebot von Costa Rica geschafft. Der Grund: ein positiver Dopingtest. Nach dem Spiel von Costa Rica gegen Südkorea vor wenigen Wochen wurde bei Galo bei einem Routinetest eine verbotene Substanz gefunden. Dieser verhindert nun seine Nominierung. Um welches eingenommene Mittel es sich handelt, ist allerdings nicht bekannt.

„Bei Orlando hoffe ich, dass die Angelegenheit bald für ihn geklärt wird. Ich bin von seiner Unschuld überzeugt“, meinte Luis Fernando Suarez, der Nationaltrainer des deutschen Gruppengegners. „Wäre dies nicht geschehen, stünde Orlando auf dieser Liste“, stellt er anschließend klar. Galo entwickelte sich seit Oktober des letzten Jahres zu einer absoluten Stammkraft im Team von Costa Rica. Nun wird er die Weltmeisterschaft verpassen.

WM 2022: Costa Rica mit Navas gegen Deutschland

Der bekannteste Name bei den Costa-Ricanern dürfte Keylor Navas sein. Der Torhüter steht aktuell bei Paris St. Germain unter Vertrag und wurde mit Real Madrid mehrfacher Champions-League-Sieger.

Mehr News:

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am letzten Spieltag der Gruppenphase auf Costa Rica. Die Begegnung wird am 01. Dezember stattfinden. Zuvor muss das Team von Bundestrainer Hansi Flick gegen Japan und Spanien um wichtige Punkte kämpfen, damit sie dieses Mal nicht wieder in der Vorrunde ausscheiden. Der Nachfolger von Jogi Löw wird seinen Kader am 10. November bekanntgeben.