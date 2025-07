Woltemade-Poker beendet? VfB Stuttgart spricht wohl letztes Machtwort

Der Transfer-Poker um Nick Woltemade scheint vorbei zu sein. Trotz einer Einigung zwischen der Spielerseite und dem deutschen Rekordmeister wird es wohl nicht zu einem Wechsel kommen. Der VfB Stuttgart hat die letzte Münchener Offerte in Höhe von 55 Millionen Euro abgelehnt.

Statt mit dem FC Bayern München startet Woltemade die Vorbereitung auf die neue Saison also beim VfB Stuttgart. Die hält die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in diesem Sommer ausgerechnet am Tegernsee ab – dem Wohnort von Uli Hoeneß. Dort spricht VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nun ein wohl ein letztes Machtwort.

VfB Stuttgart: Wohlgemuth bekräftigt Woltemade-Entscheidung

Der 46-jährige Verhandlungsführer des VfB hat sich in den vergangenen Wochen nicht nur Freunde gemacht. Sein konsequentes Abblocken der Woltemade-Offerten aus München stießen vor allem Danny Bachmann, Woltemades Berater, sauer auf. Dennoch blieb Wohlgemuth bei seinem Standpunkt, den Spieler in Stuttgart halten zu wollen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

In Zuge des Trainingslagers bekräftigte der gebürtige Berliner diesen Standpunkt noch einmal: „Wir haben das öffentlich deutlich und klar genug ausgedruckt, daran hat sich nichts geändert. Nick wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit auch zu unserem Kader in dieser Saison gehören.“

Wohlgemuth lässt Tür offen

Auf Stuttgarter Seite scheint man mit dem Münchener Angebot also nach wie vor nicht zufrieden zu sein. Allerdings will Wohlgemuth die Tür für einen Transfer nicht endgültig schließen. Derzeit ist anzunehmen, dass ein Wechsel dann nochmal zum Thema werden könnte, sollte der FC Bayern München die Verhandlungen wieder aufnehmen und sein Angebot erhöhen wollen.

Davon ist nach jetzigem Stand jedoch nicht auszugehen. Durch den bevorstehenden Transfer von Luis Diaz zum deutschen Rekordmeister brechen dem FCB wohl 75 Millionen Euro an Transferbudget weg. Das Geld für eine Verpflichtung von Nick Woltemade dürfte damit weg sein.