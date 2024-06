Türkei: Hiobsbotschaft vor der EM! Heftiger Rückschlag für Bundesliga-Star

Es hatte sich bereits angedeutet, nun herrscht bei der Türkei bittere Gewissheit! Im Testspiel am Dienstag (4. Juni) musste Ozan Kabak schmerzverzerrt mit einer Trage vom Platz abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht werden.

Am nächsten Tag dann die bittere Diagnose für Kabak und die Türkei: Der Leistungsträger hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird an der Europameisterschaft in wenigen Tagen nicht teilnehmen.

Türkei: Hiobsbotschaft vor der EM!

Der Schrei war laut, als Ozan Kabak beim Testspiel zwischen Italien und der Türkei in der 38. Minute in einem Zweikampf zu Boden ging. Er fasste sich ans rechten Knie, musste lange behandelt werden. Dann das Zeichen der Ärzte an den Trainer: Der Star von der TSG Hoffenheim kann nicht mehr weiterspielen, muss raus. Als er dann sogar noch mit einer Trage abtransportiert wurde, waren die Sorgenfalten bei der türkischen Nationalmannschaft noch größer geworden.

Kabak wurde in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen ist die Diagnose bekannt. Der Abwehrspieler erlitt einen Kreuzbandriss, wie die Hoffenheimer mitteilten. „Du wirst noch stärker zurückkommen“, schreibt der Bundesligist auf X (ehemals Twitter). Bei der TSG war Kabak mit 28 Pflichtspielen und vier Toren einer der Leistungsträger.

Jetzt muss Türkeis Trainer Vinczenzo Montella auf den Abwehrstar verzichten. Kabak wäre bei der Europameisterschaft Stammspieler gewesen, so wie es in den vergangenen Testspielen und in der Qualifikation auch der Fall war.

Nicht die erste schwere Verletzung von Kabak

Wen und ob die Türkei für Kabak bei der EM nachnominieren wird, ist derzeit noch unklar. Es ist allerdings nicht die erste schwere Verletzung des 24-Jährigen, die er in seiner noch jungen Karriere erlitten hat.

Kabak zog sich in der 2019/20, damals noch beim FC Schalke 04 unter Vertrag, in einem Luftkampf eine Wirbelverletzung zu und fiel drei Monate aus. Immer wieder hatte er auch mit muskulären Problemen zu kämpfen, die ihn lange außer Gefecht setzten. Wegen einer Oberschenkelverletzung in der Saison 2021/22 während einer Leihe zu Norwich City konnte er zwei Monate nicht spielen.

Die Kreuzbandverletzung jetzt ist aber wohl die schlimmste, die sich ein Fußballer zuziehen kann. Kabak wird mindestens sechs Monate ausfallen und der TSG Hoffenheim damit nicht nur in der Bundesliga, sondern auch international nicht zur Verfügung stehen.