DFB-Team schaut ganz genau hin! Gruppengegner hat das gleiche Problem

Sie haben beide am selben Abend gespielt, werden auch noch am Freitag (7. Juni) eine Generalprobe haben und am 14. Juni dann im Auftaktspiel die Europameisterschaft 2024 eröffnen: Deutschland und Schottland. Das DFB-Team konnte sein vorletztes Länderspiel allerdings nicht erfolgreich bestreiten.

Während Deutschland gegen die Ukraine nicht über ein 0:0 hinauskam, mühte sich Schottland zu einem 2:0-Sieg gegen Gibraltar. Die Schotten hatten dabei das gleiche Problem, wie es das DFB-Team mit den Ukrainern hatte.

DFB-Team schaut ganz genau hin

Ganze 26 Torschüsse gab das DFB-Team am Montagabend im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg gegen die Ukraine ab. Doch es fiel einfach kein Tor. Irgendwann verzweifelte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann, die sogar auf die gefährlichen Konter der Ukrainer aufpassen musste. Am Ende blieb es beim torlosen Remis. Dennoch war es kein Stimmungskiller so kurz vor dem EM-Auftakt.

Die Fans wissen, dass die deutschen Stars wollen. Das werden sie bei der Generalprobe am Freitag (7. Juni, 20.45 Uhr) auch gegen Griechenland zeigen. Dann sollen aber auch hoffentlich ein paar Tore fallen.

Etwas besser hat es der erste Gruppengegner Schottland gemacht, gegen den es am 14. Juni in der Münchener Allianz Arena losgeht. Die Schotten gewannen zwar mit 2:0 gegen Gibraltar, hatten aber das gleiche Problem wie die Deutschen.

Schottland müht sich zum Sieg

Es waren mit 24 Schüssen zwar zwei weniger als das DFB-Team, dennoch zeigte auch Deutschland Schwächen in der Offensive. Nur zwei der zahlreichen Chancen wurden genutzt – und das erst nach dem Seitenwechsel. In der 58. Minute erzielte Ryan Christie das 1:0, ehe Che Adams in der Schlussphase den zweiten Treffer erzielte.

Ob es etwas mit dem bitteren Ausfall von Lyndon Dykes zu tun hat? Der 28-jährige Mittelstürmer hatte sich im Training am vergangenen Freitag (31. Mai) eine nicht näher bekannte Verletzung zugezogen, die den Angreifer bei der EM zum Zuschauen verdammt.

Der Ausfall von Dykes wird den Schotten wehtun. Denn in der EM-Qualifikation stand er in allen acht Begegnungen auf dem Rasen. In 31 Partien erzielte er bislang neun Tore für die schottische Nationalmannschaft. Die Generalprobe seiner Teamkollegen findet ebenfalls am Freitag (7. Juni, 20.45 Uhr) statt. In Glasgow ist dann Finnland zu Gast.