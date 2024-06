Türkei – Portugal: Plötzlich sind alle Augen auf SIE gerichtet

Fan-Spektakel, volles BVB-Stadion und viele Superstars: Es ist ein wahres Fest zwischen der Türkei und Portugal am zweiten Gruppenspieltag der Europameisterschaft.

Auf dem Feld sind es Cristiano Ronaldo für Portugal und unter anderem Hakan Calhanoglu bei der Türkei, die für Furore sorgen. Doch ausgerechnet eine andere Person stiehlt ihnen die Show.

Türkei – Portugal: Alle Augen auf Cristiano-Freundin Georgina

Vor dem Spiel zwischen der Türkei und Portugal waren es die türkischen Fans, die die Dortmunder Innenstadt zu einem rot-weißen Fahnenmeer machten. Nach einem Fanmarsch ging es dann ins BVB-Stadion, wo die Party weiterging.

Auch interessant: Türkei – Portugal: BVB-Coach Sahin im Stadion – ist ER der Grund?

Zu den 66.000 Zuschauern gehören nicht nur die Fans beider Fanlager, sondern auch jede Menge Promis. Eine Person stiehlt Cristiano Ronaldo und Co. die Show. Es ist keine geringe als Georgina Rodriguez, die Freundin von Superstar Cristiano. Die Argentinierin ist extra nach Dortmund gereist, um die Portugiesen die Daumen zu drücken.

Noch ohne Trikot für die EM? Hier gibt’s die Highlights im Preisvergleich!

Doch sie ist nicht alleine da. Auch Cristiano Ronaldo Junior, der Sohn des Weltfußballers, schaut sich ebenfalls an, was Papa und die anderen portugiesischen Stars gegen die Türkei so machen.

Fans zücken sofort die Kamera

Schon weit vor Anpfiff der Partie Türkei – Portugal waren Georgina und Cristiano Ronaldo Junior im Fokus. Beide kamen aus ihrer Loge raus und wurden von den zahlreichen Fans im BVB-Stadion fotografiert.

Georgina und Cristiano Ronaldo Junior bei Türkei – Portugal auf der Tribüne. Foto: IMAGO/LaPresse

Mit knapp 60 Millionen Fans auf Instagram ist Georgina die wohl bekannteste Spielerfrau bei dieser Europameisterschaft. Dort hatte sie vor einigen Tagen für Aufsehen gesorgt. Am Dienstag (18. Juni) hatte sie ein Video veröffentlicht, auf dem Ronaldos Sohn seinen 14. Geburtstag im Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft feiert.

Mehr Nachrichten für dich:

Auch interessant: Vor dem Spiel der Portugiesen in Dortmund war sie nur fünf Stunden vorher an einem anderen Ort, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigte. Für ihren Freund ließ sie es sich aber nicht nehmen, die lange Reise nach Deutschland anzutreten.