Toni Kroos: Rolle rückwärts nach CL-Triumph? Real-Trainer lässt aufhorchen

Mit seinem sechsten Champions-League-Titel beendet Toni Kroos seine Karriere. Das Endspiel gegen Borussia Dortmund war sein letzter Auftritt im Trikot von Real Madrid – oder etwa doch nicht?

Real-Coach Carlo Ancelotti hat nach dem Champions-League-Sieg die Tür für ein mögliches Comeback von Toni Kroos wieder aufgestoßen. Kroos selbst reagierte allerdings deutlich auf die Avancen seines Trainers.

Toni Kroos: Doch keine Karriereende?

„Er ist eine Legende in diesem Verein, und wir alle danken ihm dafür, was er getan hat. Nicht nur durch sein Spiel, sondern auch durch seine Einstellung, seine Professionalität. In zehn Jahren hat er nicht einen einzigen Tag verpasst“, huldigte Carlo Ancelotti dem 34-Jährigen nach dem Spiel.

Und er liebäugelte auch damit, dass Kroos seine Entscheidung noch einmal revidiert. „Wir hoffen, er ändert seine Meinung, und wenn er das tut, sind wir da“, sagte der Real-Coach nach dem 2:0-Sieg über Borussia Dortmund in Wembley.

Kroos selbst schloss eine Rückkehr aber sofort aus. „Ne, das steht“, bestätigte er bei DAZN und sagte weiter: „Also Antonio (Rüdiger) hat es jetzt schon einmal geschafft, mit der Nationalmannschaft. Der Bundestrainer ja auch. Das muss reichen.“

Er bekräftigte seine Entscheidung: „Bei meinen Kindern ist es ein geteiltes Lager. Dementsprechend hat da jetzt der Teil gewonnen, der mich lieber mehr zuhause haben möchte.“ Kroos beendet nach der EM seine Karriere – das steht fest.

„Wenn ich ein Turnier spiele, dann will ich natürlich gewinnen“

Auf die Europameisterschaft freut sich der frisch gebackene Champions-League-Sieger aber noch – und fährt mit großen Zielen zur EM. „Es wäre falsch, nicht mit dem Ziel EM-Titel anzutreten. Ich glaube, wir haben es geschafft, die Stimmung ein bisschen ins Positive zu drehen. Trotzdem sind wir meinen Augen weit weg davon, ein Favorit zu sein. Aber es ist ein Selbstverständnis in mir: Wenn ich ein Turnier spiele, dann will ich natürlich gewinnen“, so Kroos. Der EM-Titel wäre der krönende Abschluss einer nahezu perfekten Karriere.