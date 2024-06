Toni Kroos: Ehefrau Jessica erteilt klare Absage – „Das mache ich nicht“

Für Toni Kroos steht am Samstag (1. Juni) eines der bedeutendsten Partien seine Karriere an. Der 34-Jährige wird im Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund sein letztes Spiel für Real Madrid absolvieren.

Vor dem Champions-League-Finale ist die Nervosität bei Ehefrau Jessica aber wohl größer als bei Toni Kroos selbst. Sie hat große Angst, vor dem Moment, wie sie jetzt im Podcast der Kroos-Brüder verriet.

Toni Kroos: Ehefrau Jessica kämpft mit den Tränen

Toni Kroos wird seine Karriere in diesem Sommer beenden. Das kündigte der 34-Jährige in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ an. Das Champions-League-Finale wird sein letzter Auftritt im Trikot von Real Madrid sein. Ein sehr emotionaler Moment – auch für Ehefrau Jessica.

Sie verriet jetzt in dem Podcast: „Ich möchte nicht an diesen Tag denken. Schon seit Wochen fange ich an zu heulen, sobald ich daran denke. Ich bin froh, wenn ich es hinter mir habe. Ich sitze da oben, Toni sieht mich nicht. Von daher kann ich dort oben vor mich hin heulen, ohne dass er es sieht.“

„Habe zu Toni schon gesagt, ich würde am liebsten zu Hause bleiben“

Eines steht für sie aber schon unabhängig vom Ausgang des Spiels fest: Aufs Spielfeld will die Ehefrau des deutschen Superstars nicht gehen. „Das mache ich nicht, kann ich nicht und will ich nicht. Ich habe zu Toni schon gesagt, ich würde am liebsten zu Hause bleiben – alleine“, so Jessica Kroos. Beim Finale 2022 war sie noch auf dem Platz.

Schon das letzte Heimspiel von Toni Kroos war für die ganze Familie ein extrem emotionaler Moment. Dort stand Jessica mit den Kindern Amelie, Fin und Leon am Spielfeldrand. „Ich war ziemlich stark, bis ich meine Kinder sah“, sagte Kroos. Und auch nach dem Champions-League-Finale dürften Tränen fließen.