Toni Kroos: Bitteres EM-Aus! DFB-Star lässt nach Karriereende tief blicken – „Steht im Vordergrund“

Es ist passiert! Der EM-Traum für das deutsche DFB-Team ist vorbei. Gleichzeitig bedeutet das auch das Karriereende von Toni Kroos. Nach der bitteren Pleite im Viertelfinale gegen Spanien herrscht beim Mittelfeldstar Gewissheit.

Kurz nach dem Spiel wurde Toni Kroos natürlich auf sein Karriereende angesprochen. So unmittelbar nach einem bitteren EM-Aus zeigte sich der Profi enttäuscht und sprach dabei Klartext.

Toni Kroos: Karriereende steht fest!

Dramatischer und bitterer kann man wohl eine Karriere nicht beenden. Vor rund einem Monat holte Toni Kroos mit Real Madrid noch die Champions League und wollte auch die Europameisterschaft gewinnen. Doch im Viertelfinale ist Schluss. Gegen Spanien mussten sich der 34-Jährige und seine DFB-Kollegen schließlich in der 119. Minute geschlagen geben.

Zuvor konnten die Deutschen kurz vor der regulären Spielzeit durch Florian Wirtz ausgleichen, nachdem Dani Olmo die Spanier in Führung gebracht hatte. Mikel Merino war es, der dann in der Verlängerung das DFB-Team schockte.

Damit ist es für Kroos vorbei. Zu gerne hätte er noch zwei weitere Spiele in seiner Karriere gemacht – das Halbfinale und das Endspiel der Europameisterschaft.

Klartext nach EM-Aus

Nach dem EM-Aus wurde Toni Kroos in der ARD auf sein bitteres Karriereende angesprochen. Realisieren konnte er es noch nicht, dafür war das Ausscheiden zu schmerzhaft. „Jetzt im Moment überwiegt ein wenig das Turnier-Aus“, sagte der Mittelfeldspieler unmittelbar nach Spielende.

Und der Weltmeister von 2014 noch abschließend: „Das steht im Vordergrund, weil wir alle ein gemeinsames Ziel hatten. Dieser Traum, den wir alle hatten, ist einfach geplatzt, auch wenn wir in den nächsten Tagen realisieren, was für ein gutes Turnier wir gespielt haben. Wenn man so nah dran ist, dann ist das einfach bitter.“

Während die Deutschen nun aus dem Turnier raus sind, dürfen die Spanier weiter vom Titel träumen. Im Halbfinale geht es dann gegen Portugal oder Frankreich.