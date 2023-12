Thomas Tuchel: Enthüllung um den FCB-Coach! Bericht sorgt für Aufregung

Kann man bei einer 1:5-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt schon von einer Krise sprechen? Dafür ist es wohl noch zu früh, aber dennoch stand Bayern-Coach Thomas Tuchel nach dieser desolaten Leistung seiner Mannschaft heftig in der Kritik. Umso erfreuter wird er sicherlich sein, wenn nach dem letzten Spiel des Jahres die Winterpause ansteht.

Denn dann öffnet auch die Winter-Transferperiode. Dort wollen die Bayern sich vor allem in der Defensive personell verstärken. So soll der deutsche Rekordmeister nach einer qualitativen Sofortverstärkung suchen. Einem Bericht zufolge soll Thomas Tuchel dabei selbst Hand anlegen und still und heimlich ein Telefonat mit einem Barcelona-Star geführt haben. Kommt es jetzt zum Hammer-Transfer?

Thomas Tuchel: Enthüllung um den FCB-Coach!

Dabei handelt es sich um Ronald Araujo. Thomas Tuchel soll ein großer Fan des Verteidigers des FC Barcelona sein. Mehreren Berichten zufolge sollen die Münchener den Abwehrstar auch ganz oben auf der Liste haben. Im Winter soll er bestmöglich zum Rekordmeister wechseln, um der Verteidigung die nötige Stabilität zu geben.

Dafür soll Tuchel sogar selbst aktiv geworden sein. Wie Sky berichtet, hat der FCB-Coach am Freitag (8. Dezember) ein persönliches Gespräch mit Araujo geführt. Auch Bayern-Sportdirektor Christoph Freund war dabei.

Laut dem Bericht hat Tuchel dem Uruguayer dabei deutlich klargemacht, dass er ihn unbedingt beim FC Bayern haben möchte. Wenn es klappt, am besten schon im Winter. Sollte das nicht möglich sein, wird der FCB alles daran setzen, ihn im Sommer zu verpflichten.

Mega-Ablöse für Araujo

Um einen Transfer perfekt zu machen, müssen die Münchener eine „Mega-Summe“ zahlen, berichtet Sky. Der aktuelle Marktwert von Araujo wird auf 70 Millionen Euro taxiert. Kein Schnäppchen für Thomas Tuchel und Co. Aber er passt einfach perfekt ins Anforderungsprofil des FCB. Araujo kann nämlich sowohl im Abwehrzentrum als auch auf der Rechtsverteidiger-Position spielen.

Nun gilt es, mit dem FC Barcelona zu verhandeln. Die Katalanen allerdings wollen seinen Vertrag, der bis 2026 läuft, unbedingt verlängern.

Und was sagt Tuchel selbst zu den Gerüchten? Vor der Klatsche gegen Eintracht Frankfurt erklärte der Coach am Sky-Mikro: „Das werde ich in keiner Richtung kommentieren. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert, da gab es auch keine Meldung. Ich rede nur über unsere Spieler.“