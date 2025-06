Thomas Tuchel: Beinahe-Blamage! Ex-BVB-Coach wütet

Harry Kane sicherte England einen knappen Sieg gegen Andorra. Thomas Tuchels Team gewann in der WM-Qualifikation mit 1:0. Der entscheidende Treffer durch einen Abstauber brachte dem Bayern-Stürmer Kane das 450. Tor seiner Karriere. Der Sieg war hart umkämpft, obwohl England knapp 90 Prozent Ballbesitz hatte.

Nach dem Spiel zeigte sich Thomas Tuchel bedient. Er war mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Fußballzwerg Andorra ganz und gar nicht zufrieden. Der Ex-BVB-Coach wütete gegen sein Team.

Thomas Tuchel und Englands Schwierigkeiten

Die Three Lions fanden vor dem Tor selten Lösungen. Die aufsässigen Andorraner hielten zur Pause ein 0:0. Tuchel zeigte sich unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und forderte energischeres Spiel. „Ich bin nicht zufrieden mit der Leistung“, erklärte er nach dem Abpfiff gegenüber ITV.

Tuchel monierte Schwächen besonders in der Intensität und der Qualität seines Teams. „In der zweiten Hälfte haben wir uns ein bisschen gefangen, aber es fehlte an Intensität, Qualität und Energie.“ Sorgen bereitete ihm vor allem die Schlussphase: „Die Einstellung, mit der wir das Spiel zu Ende gespielt haben, hat mir nicht gefallen.“

Harry Kane trifft erneut

In der 50. Minute erlöste Kane die Fans mit einem Abstauber aus kurzer Distanz. Der Kapitän der Three Lions baute damit seine Serie unter Tuchel weiter aus. Auch im dritten Spiel unter Tuchels Leitung traf der Stürmer. „Es ist kein Spiel, das vielen in Erinnerung bleiben wird“, so Kane.

England bleibt nach drei Spielen unter Thomas Tuchel weiterhin ungeschlagen. Mit einer makellosen Bilanz führt der Weltmeister von 1966 die Gruppe K souverän an. Dennoch erwartet Tuchel in Zukunft mehr von seiner Mannschaft, um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden.

