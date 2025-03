Thomas Müller: Pikante Details enthüllt! Zukunft von FCB-Legende wohl entschieden

Wie geht es mit Thomas Müller im Sommer weiter? Diese Frage beschäftigt alle Fans des FC Bayern München seit Wochen oder gar Monaten. Der Vertrag der Bayern-Legende läuft am Saisonende aus. Doch wird er auch in der nächsten Saison seine Schuhe für „seinen“ Klub schnüren?

In den letzten Wochen gab es zwischen Thomas Müller und den Bayern-Bossen immer wieder intensive Gespräche. Der FCB möchte mit der Legende unbedingt verlängern. Doch nun sollen alle Zeichen auf ein Ende im Sommer stehen!

Thomas Müller: Alle Zeichen stehen auf Bayern-Abschied im Sommer

Kaum eine Person und kaum ein Spieler stand und steht so sehr für den FC Bayern wie der 35-Jährige. Müller trägt seit 25 Jahren das Trikot des deutschen Rekordmeisters, ist eine Legende des Klubs geworden und wird nicht nur von den Fans, sondern vom gesamten Klub verehrt.

Doch jetzt scheint es so, als würde die aktive Karriere Müllers bei den Bayern tatsächlich ein Ende finden. Das Szenario, was so lange für fast alle deutschen Fußballfans unvorstellbar war, könnte schon in wenigen Wochen eintreten.

Laut der „Bild“ gehe die Tendenz des Offensivspielers klar dahin, im Sommer bei den Bayern aufzuhören – zumindest als Spieler. In der Länderspielpause sollen sich Max Eberl, Christoph Freund und Jan-Christian Dreesen noch einmal intensiv mit Müller ausgetauscht haben. Nach diesen Gesprächen sollen nun alle Zeichen auf Abschied stehen.

Neue Bayern-Rolle oder Abenteuer in den USA?

In den Gesprächen soll es auch um eine andere Rolle im Verein gegangen sein. Die Bayern würden Müller gerne anderweitig einbinden und ihm auch direkt nach seiner aktiven Laufbahn eine Perspektive im Klub geben. Doch dies entscheidet Müller selbst. Und der 35-Jährige soll sich indessen noch nicht sicher sein, wie es weitergeht.

Weitere News:

Laut „Bild“ habe Müller nach wie vor große Freude am Fußball und habe nicht den festen Grundgedanken, endgültig aufzuhören. Demnach würde ihn ein Intermezzo in den USA, in der MLS, reizen. Ob es den Ex-Nationalspieler also im Sommer in die Vereinigten Staaten zieht?