Bayern München: Müller-Verlängerung? Jetzt schaltet sich sogar ER ein

Während die Verträge mit Akteuren wie Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Jamal Musiala bereits verlängert worden sind, ist die Zukunft von Klubikone Thomas Müller bei Bayern München weiterhin nicht geklärt. Ein Abschied am Ende der Saison steht weiterhin im Raum.

Die Klubbosse von Bayern München haben bereits mehrfach betont, dass sie die Zusammenarbeit mit Müller gerne fortsetzen würden. Jetzt wird sogar Weltmeistertrainer Jogi Löw zu der Müller-Thematik deutlich.

Bayern München: Löw macht sich für Müller stark

Löw ist wahrlich keiner, der oft öffentliche Aussagen über aktuelle Geschehnisse im Fußball äußert. Wenn der Ex-Bundestrainer also mal deutlicher wird, liegt es ihm wirklich am Herzen. Dies dürfte auch für die Zukunft von Müller gelten. Schließlich kennen die beiden sich seit Jahren, unter Löw begann Müller Nationalmannschaftskarriere. Im März 2010 debütierte der FCB-Star unter Löw.

Mit Blick auf eine mögliche Verlängerung Müller hat sich Löwe nun mit einem Rat an die Bayern-Bosse gewandt. „Thomas Müller ist wichtig in der Kabine, die hat eine andere Temperatur, wenn er da ist“, sagte der frühere Bundestrainer bei „Welt-TV“. „Er ist ein unglaublicher Motivator und kann die Mannschaft mitreißen, auch wenn er nicht mehr so oft spielt“, so Löwe weiter.

Er lege dem deutschen Rekordmeister sehr ans Herz, den auslaufenden Vertrag mit dem 35-Jährigen zu verlängern. Letztlich liegt es jedoch auch an dem Angreifer selbst, seine Zukunft zu planen. Möchte er noch ein Jahr dran hängen? Kann er sich noch ein Jahr vorstellen? Oder hängt er seine Schuhe gar an den Nagel?

Müller nach der aktiven Karriere beim DFB?

Eines ist allerdings wohl jetzt schon klar: Einen Wechsel zu einem anderen (Profi-)Verein wird es wohl nicht geben. Müller bei einem anderen Klub? Ohnehin nicht vorstellbar. Sollte er sich tatsächlich dazu entscheiden, seine aktive Laufbahn zu beenden, werde Müller aber wohl weiter im Fußball tätig sein. „Ich bin mir sicher, dass Thomas Müller, wenn er irgendwann mal aufhört, im Management landet – ob bei den Bayern oder beim DFB“, so der 65-Jährige.

Die kommenden Wochen dürfte also für alle Beteiligten enorm spannend werden. Für die Fans des deutschen Rekordmeisters werden die Verhandlungen zur Geduldsprobe. Sie würden „ihren Thomas“ am liebsten ewig im FCB-Dress sehen.