Thomas Müller: Zukunft weiter offen! Plötzlich ist dieser Knaller-Wechsel eine Option

Über 700 Spiele, knapp 520 Torbeteiligungen – Thomas Müller ist eine absolute Bayern-Legende. Seit der Jugend beim Rekordmeister, ein Publikumsliebling, mittlerweile ein Weltstar und das Gesicht einer Ära.

Doch nun ist klar: Seine Zeit beim FC Bayern läuft ab. Der Vertrag des 35-Jährigen wird nicht verlängert. Noch ist offen jedoch, wohin es Müller zieht – ein alter Bekannter hat einen heißen Tipp für den Routinier.

Thomas Müller: Ist die Serie A eine Option?

Robin Gosens, aktuell von Union Berlin an den AC Florenz ausgeliehen, legte Müller öffentlich einen Wechsel zu den „Viola“ nahe: „Ich glaube, die fußballverrückten Fans in Italien würden ihn mit Kusshand empfangen. Die Toskana ist sehr schön. Gutes Essen, lieber Thomas, viel Sonne. Also, es würde sich sicherlich lohnen für dich das Abenteuer“, sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler gegenüber „RTL/ntv“.

Tatsächlich brodelten in den vergangenen Wochen die Gerüchte um einen Wechsel zur Fiorentina. Doch Müller selbst soll einen Wechsel innerhalb Europas bereits ausgeschlossen haben.

MLS scheint wahrscheinlich

Deutlich realistischer ist ein Wechsel in die MLS – vor allem zum Los Angeles FC. Der Verein gilt als Partnerklub des FC Bayern und soll weit vorne im Rennen um Müller liegen. Weitere Interessenten: San Diego FC und Chicago Fire – jedoch mit Außenseiterchancen. Auch der FC Cincinnati hatte sich frühzeitig die sogenannten „Discovery Rights“ für Müller gesichert, also die Transferrechte in der MLS. Doch Müller lehnte wohl ab.

Am kommenden Samstag (10. Mai, 18 Uhr) wird Thomas Müller sein letztes offizielles Spiel für den FC Bayern in der Allianz-Arena bestreiten. Danach folgt der große Abschied – und vielleicht sogar das Ende einer aktiven Profi-Karriere. Noch ist alles offen.