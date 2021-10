Sportstudio (ZDF): Moderatorin will Baumgart skurril Prüfung stellen – er meistert sie, ohne zu zögern

Bei diesem Anblick musste er nicht lange überlegen. Am Samstagabend war Steffen Baumgart im Sportstudio (ZDF) zu Gast. Für den Trainer des 1. FC Köln hätte es sicherlich angenehmere Zeitpunkte gegeben. Ein Tag zuvor hatte sein Team 0:5 in Hoffenheim verloren.

Im Sportstudio ging es allerdings nicht nur um das Sportliche. ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hatte eine besondere Aufgabe für Baumgart. Er löste sie, ohne zu zögern.

Sportstudio (ZDF): Baumgart spricht über eigene Marotte

In ungewohntem Look trat Baumgart im Sportstudio vor die Kamera. An der Seitenlinie hat man sich längst an seinen Trainingsanzug und seine Schiebermütze gewöhnt. Die Kopfbedeckung ließ er weg, die Sportbekleidung tauschte er gegen einen richtigen Anzug.

------------------

Das ist das Sportstudio im ZDF:

das aktuelle Sportstudio ist eine wöchentliche Sportsendung des ZDF

läuft immer am späten Samstagabend

wurde erstmals am 24. August 1963 ausgestrahlt

von 1999 bis 2005 hieß die Sendung ZDF SPORTstudio

Moderatoren sind u.a. Dunja Hayali, Jochen Breyer, Sven Voss, Kathrin Müller-Hohenstein

-----------------

An der Mütze hänge auch ein bisschen Aberglaube, verriet der 49-Jährige. Aber nicht nur über sein markantes Accessoire sprachen Baumgart und Hayali. Auch ein weiteres Ritual, dass der Trainer pflegt kam zur Sprache.

+++ Sportschau: ARD-Hammer! Sendung komplett abgesetzt – ab sofort! +++

Vor dem Spiel betritt Baumgart stets den Rasen, hockt sich hin und streichelt mit seinen Händen darüber. „Warum?“, will Hayali wissen. Nach einer kurzen Pause antwortet Baumgart: „Es gibt Sachen, auf die es keine Antwort gibt.“

Baumgart sprach über seinen Rasen-Tick. Foto: imago images/Martin Hoffmann

Etwas ausführlicher antwortet er dann aber doch. „Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl“, erklärt er. Für ihn gehöre es dazu, den Rasen zu fühlen. „Ich liebe diesen Job, ich liebe es dabei sein zu dürfen. Das ist für mich eine große Ehre“, versichert der FC -Coach.

Sportstudio: Baumgart erkennt heimischen Rasen sofort

Vor den beiden liegen in einer kleinen Glasschale zwei Stücke Rasen. Es handle sich dabei einmal um den Rasen vom Freitag aus Hoffenheim und um den Rasen aus dem Köln Stadion, leitet Hayali ein und schiebt die Schale in Richtung Baumgart.

Noch bevor die Moderatorin ihrem Gast mutmaßlich die Frage stellen kann, ob er durch Fühlen zuordnen kann zu welchem Stadion welcher Rasen gehört, weiß Baumgart schon Bescheid. „Unser Rasen ist länger“, stellt er ohne zu zögern richtig fest.

-----------------------------------------

Weitere Sport-TV-News:

Sportschau (ARD) verkündet Hammer und zieht IHN als Experten an Land

Sky: Heftige Konsequenzen! Konkurrent will keine Fußballrechte mehr

Formel 1 bei RTL: Goldener Rechte-Griff – können die Fans bald DAS im Free-TV sehen?

------------------------------------------

Eine Tatsache, die auch bei den Fans für Lacher sorgte. „Steffen B. aus Köln wettet, dass er alle 18 Bundesliga-Spielplätze am Rasen erkennt. Top, die Wette gilt“, kommentierte ein Twitter-User in Anlehnung an „Wetten, dass…?“.

Sky: Millionen-Schaden! Betrüger aufgeflogen

Bei Pay-TV-Anbieter Sky sorgte eine Bande von Betrügern für einen Millionen-Schaden. Hier mehr erfahren >>>