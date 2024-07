Spanien – England: Mit Anpfiff herrscht bei Lamine Yamal Gewissheit

Showdown in der Hauptstadt! Am Sonntagabend (14. Juli) schaut die Fußball-Welt nach Berlin. Spanien gegen England heißt es beim Finale der Europameisterschaft. Und einmal mehr steht Lamine Yamal im Mittelpunkt.

Der Youngster ist für Beobachter, die sich in der spanischen Liga nicht so auskennen, die Entdeckung des Turniers. Ein Meilenstein jagte bei 17-Jährigen den nächsten. Mit Anpfiff der Final-Partie zwischen Spanien und England kam ein weiterer Grund zur Freude dazu.

Spanien – England: Meilenstein für Yamal

Mit 16 ins Turnier gestartet, mit 17 im Finale – was für eine beeindruckende Reise. Einen Tag vor dem Endspiel feierte Lamine Yamal seinen 17. Geburtstag. In einem Alter, wo manch ein Jugendlicher sein Abitur macht, verdient der Spanier Millionen und greift nach den größten Titeln.

Und so ist der nächste Meilenstein nur folgerichtig. Als Schiedsrichter François Letexier die Begegnung zwischen Spanien gegen England war es offiziell: Yamal ist der jüngste Spieler aller Zeiten in einem EM-Finale. 17 Jahre und ein Tag – diese Marke dürfte noch viele Jahre Bestand haben.

Ex-Bayern-Juwel abgelöst

Zuvor hielt die Marke Renato Sanches. Der ehemalige Bayern-Spieler hielt den Altersrekord bisher mit 18 Jahren und 328 Tagen. Im Finale von 2016 hatte er beim Überraschungssieg der Portugiesen auf dem Feld gestanden.

Wie Sanches vor acht Jahren in Paris auch begann Yamal die Partie in Berlin von Beginn an. Keine Überraschung, immerhin hatte er nur beim letzten Gruppenspiel gegen Albanien zunächst auf der Bank gesessen.

Spanien – England: Auch diese Rekorde knackte Yamal

Mit dem EM-Finale setzte das Barcelona-Juwel einen dicken Haken hinter ein erfolgreiches Turnier. Gleich am ersten Spieltag hatte er sich als jüngster EM-Spieler jemals in die Geschichtsbücher eingetragen. Mit seinem Traum-Tor gegen Frankreich kam dann auch noch der Titel des jüngsten Torschützen hinzu.

Und: Yamals Rekord bei Spanien – England beschränkt sich nicht nur auf die EM. Er ist auch der jüngste Spieler jemals bei einem Finale eines großen internationalen Turniers insgesamt. Diese Bestmarke gehörte zuvor einem gewissen Pele, der sie beim WM-Endspiel 1958 aufstellte.