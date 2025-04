Sky-Hammer endlich offiziell – jetzt darf es jeder wissen

18:30 Samstagabend. Topspiel auf Sky – für viele Bundesliga-Fans eine feste Institution. Seit der Einführung 2009 müssen ganze Wochenendplanungen danach ausgerichtet werden. Und bei dem aktuellen Rechte-Chaos gibt es nun eine gute Nachricht für alle Freunde der Beständigkeit.

Denn während die 15.30-Uhr-Konferenz auf DAZN in der kommenden Saison für viele Fans eine echte Umstellung bedeuten wird, bleibt das Top-Spiel auf Sky erhalten. Und nicht nur das. Denn nun gibt der Sender offiziell bekannt, was viele Fans schon länger vermutet haben.

Sky-Topspiel-Crew geht in vierte Saison

Nachdem die Vertragsverlängerungen von Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Experte Lothar Matthäus bei Sky bereits öffentlich verkündet wurde, ziehen die Kollegen der Topspiel-Crew jetzt nach. Ohne Ausnahme. Neben Sky-Urgestein Sebastian Hellmann erhalten auch die beiden ehemaligen Nationalspielerinnen Julia Simic und Tabea Kemme neue Verträge.

„Never change a running system.“ Denn bereits seit fast drei Jahren versorgt genau diese Crew ihr Publikum mit den nötigen Informationen vor dem Spiel am Samstagabend. Hellman, Simic, Kemme und Matthäus berichten live im Stadion vor Ort, stimmen auf das Topspiel ein und analysieren im Anschluss. Und während von Seiten der Fans immer mal wieder Kritik an der Berichterstattung geübt wird, zeigt sich Sky äußerst zufrieden.

„Die Sky Sport Topspiel-Crew steht für Expertise, qualitativ hochwertigen Journalismus und gute Unterhaltung. Dass die Mischung am Samstagabend passt, merkt man allen Beteiligten an und das spüren auch die Zuschauer.“, erklärt Chefredakteur von Sky-Sport Alexander Rösner.

Bundesliga-Konferenz bald auf DAZN

Ein Erfolg für den Pay-TV-Sender, der mit dem Verlust der 15:30 Uhr-Konferenz am Bundesliga-Samstag bereits einen herben Rückschlag hinnehmen musste. So ganz geheim halten, konnte die Sky-Topspiel-Crew ihre Vertragsverlängerungen allerdings nicht. Bereits während der Berichterstattung zum Topspiel Bayern – Dortmund drangen ein paar Infos an die Öffentlichkeit (hier dazu mehr).

Nun zog Sky mit der offiziellen Bestätigung nach. Die Meinung der Fans hierzu dürfte durchaus gespalten sein. Und doch setzt Sky nach wie vor auf das bewährte Quartett – Hellmann und Co. machen weiter.