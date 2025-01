Sky-Moderator schreckt bei Schalke-Spiel plötzlich zusammen – im Hintergrund wird es emotional

Wie so häufig begrüßte Sky-Moderator Yannick Erkenbrecher die Sky-Zuschauer zur Übertragung der 2. Bundesliga. Dieses Mal war der Pay-TV-Sender zu Gast beim FC Schalke 04 zum Duell gegen ihre Freunde aus Nürnberg.

Kurz nach Start der Sendung schreckt der Sky-Moderator plötzlich zusammen. Er und sein Experte Simon Terodde wissen zunächst nicht so richtig, was los ist. Im Hintergrund spielen sich bei den Fans emotionale Szenen ab.

Sky-Reporter Erkenbrecher von Schalke-Choreo überrascht

FC Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg – dieses Spiel ist aufgrund der jahrelangen und intensiven Fan-Freundschaft ein ganz besonderes. Immer wieder sorgen die Fans bei den direkten Duellen mit Choreographien für emotionale Momente.

+++ FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg: S04 macht es offiziell – Karius-Entscheidung gefallen +++

Dieses Mal überraschte die aktive Schalker Fanszene aber mit dem Zeitpunkt nicht nur Sky-Moderator Yannick Erkenbrecher. Schon weit vor Anpfiff startete in der Nordkurve plötzlich eine Choreographie – und diese hat einen emotionalen Hintergrund.

+++ Ex-Schalke-Talent am Tiefpunkt angekommen – Neuanfang bei S04? +++

Erkenbecher, der gerade angefangen hatte, die Sendungen zu moderieren, schreckte kurz zusammen, als direkt hinter ihm zahlreiche bengalische Fackeln gezündet worden. „Oh, der Anfang einer Choreo“, merkte Yannick Erkenbrecher an und drehte sich zur Kurve um. Und auch Experte Simon Terodde schaute erstaunt Richtung Fans. So richtig wussten sie nicht, was da los war.

Das könnte dich auch interessieren:

Schalke-Fans mit Totengedenken

Die aktive Szene zeigte ein Banner mit der Aufschrift: „Ein letztes Glück Auf – In Gedenken an alle verstorbenen Schalker & Glubbfans.“ Dahinter zündeten die Fans über 20 rote bengalische Fackeln. Im Stadion wurde es dabei ganz still.

Schalke-Fans mit emotionaler Choreo vor dem Spiel. Foto: IMAGO/Zink

Dafür unterbrach der Sky-Reporter kurz die Sendung und moderierte die Sendung dann souverän weiter.