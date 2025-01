FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg: S04 macht es offiziell – Karius-Entscheidung gefallen

Vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg warteten die Fans des FC Schalke 04 mit Spannung auf die Startelf und die Entscheidung um Keeper Loris Karius. Nun ist klar: Der Sommer-Neuzugang steht zum ersten Mal im Kader. Heekeren behält vorerst seinen Platz im Kasten.

Karius ist allerdings nicht der einzige Neue im Kader des FC Schalke 04. Trainer Kees van Wonderen hat zudem zwei junge Talente nominiert, die bislang noch überhaupt keine Rolle spielten.

FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg: Karius feiert Kader-Debüt

Seit knapp anderthalb Wochen ist Karius nun ein Schalker. Gegen Eintracht Braunschweig saß er in der Vorwoche zwar schon auf der Bank, gehörte aber noch nicht dem Spieltagskader an. Gegen den 1. FC Nürnberg streift er sich nun erstmals am Spieltag die Trainingsklamotten des FC Schalke 04 über.

Wie der FC Schalke 04 kurz vor dem Spiel bekannt gab, feiert Karius gegen Nürnberg sein Kader-Debüt. Für einen Platz in der Startelf reicht es aber noch nicht. Noch hält Trainer van Wonderen an Stammkeeper Justin Heekeren fest. Das könnte sich im Laufe der Saison allerdings noch ändern.

Zwei Talente mit dabei

Neu mit dabei sind außerdem Aris Bayindir und Vitalie Becker. Sie feiern ihr Kader-Debüt beim FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga. Die beiden Talenten dürfen erstmals auf Spielminuten bei den Profis hoffen.

Für 200.000 Euro Ablöse kam Aris Bayindir im Sommer von RB Leipzig zum FC Schalke 04. Ein Thema für den Kader war der 18-Jährige bislang aber nicht – auch weil er zwischenzeitlich mit kleineren Verletzungen aussetzen musste. Jetzt könnte er zum ersten Mal zum Einsatz kommen.

Becker kommt aus der eigenen Jugend, erhielt vor runde einem Jahr einen Profi-Vertrag. Im DFB-Pokal stand er zu Saisonbeginn schon einmal im Kader, wartet bislang aber noch auf seine ersten Minuten. Gegen den 1. FC Nürnberg könnte es so weit sein.