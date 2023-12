Sky: Pay-TV-Riese enthüllt Knaller – Kunden können sich auf besonderes Angebot freuen

Das Fußballjahr biegt auf die Zielgeraden ein. Und pünktlich zur Vorweihnachtszeit treten die verschiedenen Länder nochmal aufs Gaspedal. Das freut auch Sky, das beispielsweise Übertragungsrechte für Wettbewerbe aus Deutschland und England hält.

Am Nikolaustag kommt es dann sogar zu einer großen Überschneidung. Zeitgleich finden zahlreiche Spiele im DFB-Pokal und der Premier League statt. Und was macht man als Sky da? Seine Kunden mit einem besonderen Angebot überraschen.

Sky bietet Spezial-Konferenz an

Die Konferenz ist eines der beliebtesten Formate. Man bekommt jedes Tor direkt mit und ist auch bei spielentscheidenden Szenen wie Platzverweisen und VAR-Einsätzen live dabei. Das kann besonders dann eine tolle Alternative sein, wenn das Spiel des eigenen Lieblingsklubs so dahin plätschert oder dieser – noch schlimmer – gar nicht spielt.

So geht es am kommenden Mittwoch (6. Dezember) einigen Fans im DFB-Pokal. Denn es steht bereits das Achtelfinale an. Am Abend warten mit Hertha BSC Berlin gegen Hamburg und VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund zwei Spiele, die beide von Sky übertragen werden.

Doch nicht nur das: Auch in der Premier League herrscht Spielbetrieb. Der 15. Spieltag findet unter der Woche statt. Acht dieser Spiele laufen ebenfalls am Mittwochabend. Das schreit nach einer Spezialkonferenz.

Zwei Wettbewerbe, eine Übertragung

Der Pay-TV-Riese aus Unterföhring schmeißt daher beide Wettbewerbe zusammen. Diejenigen, die sowohl an Pokal als auch Premier League interessiert sind, können alle Spiele in einer Konferenz verfolgen. Diese ist ab 20.20 auf Sky Sport 1 zu sehen.

Darüber hinaus gibt es die zahlreichen Spiele natürlich auch noch als Einzelspiele zu sehen. Und gerade in der Premier League gibt es ein volles Abendprogramm:

Anpfiff: 20.30 Uhr

Sheffiel United – FC Liverpool

FC Fulham – Nottingham Forrest

Crystal Palace – Bournemouth

Brighton – FC Brentford

Manchester United – Chelsea London

Aston Villa – Manchester City

FC Everton – Newcastle United

Tottenham Hotspurs – Wes Ham United

Tatsächlich ist diese Art der Spezial-Konferenz nicht neu. Bereits im Frühjahr diesen Jahres übertrug Sky beide Wettbewerbe gemeinsam. Die Nachfrage scheint so hoch gewesen zu sein, dass man die Spezial-Konferenz jetzt wieder ins Programm bringt.