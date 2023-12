Borussia Dortmund: Bynoe-Gittens enthüllt spannende Details – DAS gab ihm Terzic auf den Weg

Seine große Stunde hat geschlagen! Bei Borussia Dortmund dreht sich dieser Tage alles um Jamie Bynoe-Gittens. Nach seinen Auftritten gegen Gladbach und Mailand fliegen ihm die Herzen der Fans zu (hier mehr zu seinem Auftritt). Auch Edin Terzic kommt an ihm nun nicht mehr vorbei.

Dabei brauchte Bynoe-Gittens einige Zeit, um bei Borussia Dortmund voll in Fahrt zu kommen. Nach einigen Verletzungen ist er nun aber gänzlich fit. Jetzt verrät er auch, was sein Trainer ihm vor dem Gastspiel in Mailand mit auf den Weg gab.

Borussia Dortmund: Gala in Mailand

Es war schon bemerkenswert, was der 19-Jährige unter der Woche im Mailänder San Siro leistete. Natürlich ist er große Kulissen aus Dortmund schon gewohnt, doch die Atmosphäre der Curva Sud und der mitgereisten Dortmund Fans hätten manchen Teenager dann doch vielleicht erstarren lassen. Aber nicht Bynoe-Gittens. „Es hat sich gut angefühlt für mich“, berichtet der BVB-Youngster auf dem YouTube-Kanal des Vereins.

Wann immer er an den Ball kam, ging plötzlich Gefahr vom Dortmunder Spiel aus. Mit einem Dribbling holte er den Elfmeter zum 1:0 heraus, und erzielte in Halbzeit zwei das 2:1. Bei seiner Auswechslung gab es von den Fans von Borussia Dortmund lautstarken Applaus. Nach dem Gladbachspiel war es schon der zweite starke Auftritt in Folge.

Terzic mit klarer Ansage

In der Startelf zu stehen, ist für Bynoe-Gittens längst noch nicht der Standard. Und doch schmiss ihn Terzic in diesem so wichtigen Spiel ins kalte Wasser. Dabei überlud er sein Juwel auch nicht mit unnötig vielen oder komplizierten Anweisungen.

Bynoe-Gittens verrät über die Ansprache vor der Partie: „Er hat gesagt, spiele einfach, habe Spaß, genieße das Spiel und arbeite hart, wenn wir nicht in Ballbesitz sind.“ Eine Ansage, die der Flügelflitzer ganz offenbar exakt so umsetzte.

Zudem sprach ihm der Trainer auch Mut zu, sich im Abschluss etwas zu trauen, um ein Tor zu erzielen. „Das habe ich dann auch gemacht“, grinst der junge Brite über seinen Abschluss.

Borussia Dortmund trifft auf Leverkusen

Und so hat er sich unlängst auch für einen Einsatz gegen Leverkusen empfohlen. Der BVB trifft am Sonntag (3. Dezember, 17.30 Uhr) auf den noch ungeschlagenen Tabellenführer. Die Hoffnungen sind groß, dass sich das auch dank Bynoe-Gittens ändert.