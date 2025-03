Sky macht Hammer-Rückkehr offiziell: Jetzt darf es jeder wissen

Die Fußballfans und Kunden bei Sky dürfen sich freuen: Die Bundesliga und 2. Liga bleiben dem Pay-TV-Sender nach dem Rechte-Kampf mit DAZN noch lange erhalten. Allerdings wird es schon ab der kommenden Saison einige Veränderungen geben.

Dazu zählt unter anderem die Konferenz der 2. Bundesliga bei Sky. Die wurde ab 2019 geändert, kehrt ab der nächsten Spielzeit aber in ihre ursprüngliche Form zurück, wie das Unternehmen jetzt verkündete.

Sky: Mega-News für Fußballfans

Worum geht es genau? 2019 hatte Sky die Konferenz-Form geändert. Ab 2025/26 wird es samstags und sonntags wieder so sein, wie sie die Fußballfans aus der ersten Liga gewohnt sind. Das bedeutet: Künftig werden parallel alle stattfindenden Spiele der 2. Liga am Samstag und Sonntag je mit einem Kommentator für das Einzelspiel und einem Kommentator in der Konferenz besetzt sein.

Vor rund sechs Jahren hatte Sky das Format geändert und seitdem in der Konferenz die Einzelspiel-Kommentatoren zugeschaltet, während im Gegenzug ein übergeordneter Moderator eingesetzt wurde. Bei den Freitagsspielen wird dieses Modell aber auch ab der Saison 2025/26 Bestand haben.

Die Konferenz ist nicht nur in der 1., sondern auch in der 2. Bundesliga bei den Fußballfans sehr beliebt. Vor 25 Jahren, am 12. August 2000, feierte das Format in der Bundesliga seine Premiere. Eine Konferenz zwischen mehreren parallel stattfindenden Live-Spielen war bis dahin nur aus dem Hörfunk bekannt gewesen. Die Original Sky Konferenz wurde in den Folgejahren als festes Element der TV-Berichterstattung aus der Bundesliga etabliert und diente zahlreichen Sport-Produktionen und -Übertragungen weltweit als Vorbild.

DAZN übernimmt Bundesliga-Konferenz

In der Bundesliga wird es allerdings keine Konferenz mehr geben – jedenfalls nicht mehr bei Sky. Der Pay-TV-Sender musste dieses Paket an DAZN abgeben. Dafür bleiben dem Unternehmen aus Unterföhring die Einzelspiele live und in voller Länge, während die Konferenz erstmals beim Sport-Streamingdienst zu sehen sein wird.

Allerdings sollen Fans dort auch in Zukunft „das Geschehen in allen Stadien im Blick“ haben und kein Tor mehr verpassen, wie es in der Sky-Mitteilung heißt. Mehr dazu ist noch nicht bekannt. Details sollen schon bald verkündet werden.