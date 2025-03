Sky: Großer Jubel! Hammer-News für Pay-TV-Sender

Hinter Sky liegt ein einmal mehr wildes Wochenende voller spannender und hitziger Duelle. Vor allem in der 1. und 2. Bundesliga war ganz schön was los. Sowohl im Titel-, als auch im Abstiegs- und Aufstiegskampf war den Zuschauern reichlich was geboten.

Das freut besonders Sky. Der Pay-TV-Sender blickt auf einen mehr als nur erfolgreichen 25. Spieltag der 1. und 2. Bundesliga zurück. Auch wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

Sky jubelt über Bundesliga-Wochenende

Die Sky-Zuschauer durften sich auf ein Hammer-Wochenende freuen. und sie bekamen in der Konferenz auch so einiges geboten. Der FC Bayern München wollte im Titelrennen gegen Abstiegskandidat VfL Bochum einen lockeren Heimsieg einfahren, führte auch mit 2:0 und verlor dann völlig überraschend doch noch.

Auch interessant: Formel 1: Knallt es bei Red Bull gewaltig? Experte packt über Beben aus

Verfolger Bayer Leverkusen konnte das gegen Werder Bremen nicht ausnutzen und ging ebenfalls als Verlierer vom Platz. Dann war aber auch noch der BVB in der Bundesliga-Konferenz dran, der gegen Augsburg 0:1 verlor. Die Spielverläufe waren so überraschend, dass Sky davon profitierte.

So erreichte die Konferenz 1,31 Millionen Zuschauer, was etwas mehr als der Schnitt der laufenden Saison beträgt. Beim jungen Publikum schalteten ganze 530.000 Menschen im Schnitt ein. Das sorgte für einen mehr als nur starken Marktanteil von 27,4 Prozent. Es ist ein Saison-Bestwert. Noch nie lief es in den vergangenen Monaten besser, berichtet „DWDL“.

Auch 2. Liga sorgt für starke Quoten

Auch wenn im Topspiel keine Quoten-Garanten spielten, so schalteten 470.000 Zuschauern bei der Nullnummer zwischen Freiburg und Leipzig ein. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei sehr guten 4,7 Prozent, woüber sich der Pay-TV-Sender sicherlich freuen wird.

Mehr Nachrichten für dich:

Genauso gut war es dann auch am Samstagabend beim Zweitliga-Topspiel zwischen Hamburg und Düsseldorf. Beim 4:1-Sieg des HSV waren rund 310.000 Menschen dabei. Das bedeutet einen Marktanteil von 2,6 Prozent. Die großen Klubs und die Traditionsvereine bringen Sky stets gute Quoten, was auch in den vergangenen Wochen und Monaten oft der Fall war.