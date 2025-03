Formel 1: Knallt es bei Red Bull gewaltig? Experte packt über Beben aus

Eigentlich sollte doch bei Red Bull nach dem WM-Titel von Max Verstappen im vergangenen Formel-1-Jahr Ruhe einkehren. Doch der Vorfall um Teamchef Christian Horner wegen angeblich unangemessenen Verhaltens bestimmt immer mal wieder die Schlagzeilen.

Und das könnte auch der Grund sein, wieso beim Formel-1-Team weitere Unruhe erwartet wird. Das denkt jedenfalls Sky-Experte Ralf Schumacher vor dem Saisonstart. Auf Red Bull könnte das nächste Beben zukommen.

Formel 1: Nächster Red-Bull-Knall?

Im vergangenen Jahr schlug die Affäre um Red-Bull-Teamchef Christian Horner große Wellen. Er soll, so lautet der Vorwurf, sich gegenüber einer Mitarbeiterin ungebührlich verhalten haben. In der Motorsport-Königsklasse bestimmte das Thema über Monate die Schlagzeilen.

Dass es jetzt bei Red Bull ruhiger wird, glaubt Ralf Schumacher nicht. Vor allem auch, weil Horner weiterhin Teamchef bleibt. „Also aus meiner Sicht glaube ich nicht, dass Ruhe reinkommen wird“, so der Sky-Experte. Der ehemalige Pilot glaubt sogar, dass er immer mehr Macht beim Brauserennstall haben will und vermutlich die Bosse dazu bringen möchte, den Fokus auf andere Sportarten zu setzen.

„Ich sehe es so: Christian Horner ist jemand, der gerne alles in der Hand hält, und noch mehr Verantwortung haben will. Ich glaube, dass er es auch geschafft hat, intern dafür zu sorgen, dass sich die Red-Bull-Salzburg-Seite mehr um die anderen Sportarten kümmert. Beispielsweise Fußball und so. Was im übrigen Mintzlaff (Oliver, RB-Geschäftsführer, Anm. d. Red.) auch etwas besser gefällt. Ich glaube auch, dass er sich da etwas mehr zu Hause fühlt als im Motorsport“, so Schumacher weiter.

Zahlreiche Abgänge bei Red Bull

Die ganze Situation um Horner sorgte beim Formel-1-Team im vergangenen Jahr dazu, dass auch viele Mitarbeiter gegangen sind. Vor allem wichtige Mitarbeiter wie Adrian Newey haben dem Rennstall besonders wehgetan.

Und es wird wohl nicht aufhören. Um Max Verstappen gibt es schon seit Ewigkeiten Spekulationen. Bleibt er bei Red Bull oder wechselt er, obwohl sein Vertrag bis 2028 läuft? Ein weiterer Sky-Experte äußert sich jetzt zu der Zukunft des Niederländers.