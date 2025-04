Sky-Hammer kommt bei Bayern – Dortmund raus – das war so nicht geplant

Na, ob diese Nachricht schon für die Öffentlichkeit vorgesehen war? Am Samstagabend begleitete Sky wie gewohnt das Top-Spiel der Bundesliga. Mit Bayern gegen Dortmund stand ein echter Kracher auf dem Plan.

Mit dabei waren wie gewohnt Moderator Sebastian Hellmann sowie die beiden Experten Julian Simic und Lothar Matthäus. Bei Letzterem hatte Sky kurz vor dem Top-Spiel die Vertragsverlängerung verkündet. Doch die Crew am Spielfeldrand plauderte noch weiter.

Sky: Nicht nur Matthäus verlängert

Die Vertragsverlängerung von Matthäus war bereits durchgesickert, kurz bevor es am Samstag auf Sendung ging. Wie lange der Rekordnationalspieler dem Pay-TV-Anbieter treu bleibt, ist nicht bekannt, doch man darf wohl davon ausgehen, dass es um einen großen Teil, wenn nicht sogar die ganze neue Rechteperiode handelt, die im Sommer beginnt (mehr Infos zur Verlängerung liest du hier).

Matthäus bleibt also eines der Gesichter am Samstagabend. Doch während der Übertragung lüftete das Trio am Spielfeld weitere Geheimnisse. Wie das Portal „Digitalfernsehen“ berichtet, verriet Sky-Moderator Hellmann, dass auch Expertin Simic verlängert habe – was diese demnach bestätigte.

Eindeutiger Hinweis

Und auch dabei blieb es nicht! Simic sprach von einem „Domino-Effekt“. Darauf bezog sich anschließend wohl auch Matthäus nochmal, der zum Ausdruck brachte, er habe nur verlängert, weil auch Hellmann an Board bleibe.

Das wiederum bestätigte der Moderator zwar nicht, aber Matthäus‘ Aussage „Das Team bleibt zusammen“ spricht eine deutliche Sprache. Wann der Pay-TV-Anbieter die beiden Personalnews offiziell bekannt macht, bleibt abzuwarten.

Sky mit vollem Bundesliga-Programm

Ab der kommenden Saison meldet sich der Sender aus Unterföhring nicht nur am Samstag mit der Bundesliga, sondern auch am Freitag. Diese Spiele konnte man Konkurrent DAZN abluchsen. Dafür verlor man zwar die Konferenz, darf aber dennoch alle Samstagnachmittagsspiele einzeln zeigen. Und natürlich bleibt auch das Top-Spiel um 18.30 Uhr bei Sky.