Schweiz – Deutschland: Offiziell! UEFA-Entscheidung zum letzten Gruppenspiel steht fest

Zwei Spiele, zwei Siege – Traumstart für Deutschland bei der EM 2024! Jetzt wartet am Sonntagabend (21 Uhr) das letzte Spiel der Gruppenphase auf uns. Gegen die Schweiz soll der Gruppensieg perfekt gemacht werden. Kurz vor dem Spiel hat die UEFA eine wichtige Entscheidung gefällt.

Der Schiedsrichter für die Partie Schweiz gegen Deutschland steht fest! Daniele Orsato aus Italien wird das dritte deutsche EM-Spiel leiten. Orsato ist bei der EM 2024 kein unbekanntes Gesicht, pfiff schon die Partie Serbien gegen England (0:1).

+++Deutschland schlägt Ungarn – doch für diese DFB-Stars hat der Sieg eine bittere Note+++

Schweiz – Deutschland: Orsato in positiver Erinnerung

Der 48-Jährige pfeift bereits seit 1993 regelmäßig Spiele und ist seit fast 15 Jahren als Fifa-Schiri am Start. An Erfahrung dürfte es ihm also nicht mangeln.

Noch ohne Trikot für die EM? Hier gibt’s die Highlights im Preisvergleich!

Und die meisten deutschen Fußball-Anhänger dürften mit Orsato Positives verbinden – vor allem die BVB-Fans! So leitete er zum Beispiel das Champions-League-Spiel Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund. Dort machte der BVB mit einem 1:0-Sieg den Einzug in das CL-Finale perfekt. Und auch beim 2:0-Erfolg der Dortmunder im Achtelfinale gegen Eindhoven stand der Italiener mit der Pfeife auf dem Platz.

Auch interessant für dich: Jamal Musiala: Knallhart-Absage an England – Fans machen „Überläufer“ deutliche Ansage

DFB-Elf hat unter Orsatos Leitung bislang kein Spiel verloren

Für die Deutsche Nationalmannschaft ist es jedoch das erste Spiel bei einem großen Turnier unter Orsatos Leitung. In der Uefa Nations League pfiff der Italiener das Spiel Deutschland gegen Spanien (1:1) im Jahr 2020. Bereits ein Jahr zuvor leitete er beim 2:0-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Nordirland.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Bislang haben wir unter Orsatos Leitung also noch kein einziges Spiel verloren – und das soll bitte auch am Sonntag so bleiben, wenn wir im letzten Gruppenspiel auf die Schweiz treffen. Die Partie gegen die Schweizer kannst du in der ARD oder bei Magenta TV sehen.