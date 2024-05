Sat.1: Jetzt ist es raus – Sender verkündet freudige Nachrichten

Die Bundesliga-Saison neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen und für die Sat.1-Zuschauer gab es am vergangenen Wochenende eine nette Überraschung im TV: Das Top-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Bayern München lief beim Sender.

Grund dafür ist eine Kooperation mit „Sky“, die es Sat.1 ermöglicht, Bundesliga-Spiele seit einigen Jahren zu übertragen. Unmittelbar nach dem 3:1-Sieg der Stuttgarter gegen den FC Bayern hat der Sender eine tolle Nachricht verkündet.

Sat.1: Top-Quoten für den Sender

Für viele Fußballfans wurden Erinnerungen wach, als das Spitzenspiel zwischen Stuttgart und Bayern bei Sat.1 lief. Denn jahrelang gab es auch bei „ran“ einige Top-Spiele der Bundesliga. Am vergangenen Samstag lief die Begegnung beim Sender und brachte dabei ordentliche Quoten.

Auch interessant: Sky, DAZN und Co.: Wende im Bundesliga-Poker? Entscheidung wohl gefallen

In der ersten Halbzeit schauten sich 1,26 Millionen Zuschauer die Begegnung an, was einen starken Marktanteil von 13,2 Prozent bedeutete. Zudem kann man in der Sendestation mit 0,24 Millionen Umworbenen und den damit verbundenen 13,2 Prozent am Markt zufrieden sein.

Doch das ist noch nicht alles. Ab 16.40 Uhr, als die zweite Halbzeit zwischen Stuttgart und München begann, wurde die Quote sogar noch besser. So steigerte sich die Gesamtreichweite auf 1,60 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil kletterte so auf 14,8 Prozent. Die definierte Reichweite ging ebenfalls nach oben. Mit 0,30 Millionen Werberelevanten war mit den zweiten 45 Minuten ein Marktanteil von 14,9 Prozent drin.

Kooperation mit Sky macht es möglich

Für Sat.1 hat sich der Live-Sport erneut mehr als nur gelohnt. Den gesamten Sendetag lief es nicht annähernd so gut, wie zur Übertragung des Bundesliga-Spieltags. Selbst zur Primetime, als der Klassiker „Harry Potter und der Halbblutprinz“ lief, schalteten nur 0,84 Millionen Zuschauer ein.

Doch warum laufen Bundesliga-Spiele bei Sat.1? Schließlich haben Sky und DAZN die Rechte. Der Grund dafür ist eine Kooperation zwischen Sky und der Seven One Entertainment Group, zu der Sat.1 gehört. Die Vereinbarung umfasste insgesamt vier Live-Übertragungen in den Saison 2022/23 und 2023/24 und endete nun mit der Partie zwischen Stuttgart und Bayern.

Mehr Nachrichten für dich:

Allerdings dürfen sich die Sat.1-Fußballfans freuen: In der Saison 2024/25 darf der Sender neun Spiele zeigen. Dazu zählen drei aus der Bundesliga, der Zweitliga-Auftakt und der Supercup.