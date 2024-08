VfR Aalen – FC Schalke 04: BVB-Unterstützung für Oberligist? „Wird es nett finden, wenn wir gewinnen“

Der Saisonstart in der 2. Bundesliga ist halbwegs geglückt und jetzt soll auch im DFB-Pokal die Pflichtspielaufgabe erfüllt werden. Der FC Schalke 04 muss in der ersten Runde gegen den VfR Aalen (17. August, 15.30 Uhr) ran.

Vor dem Spiel hat DER WESTEN mit Matino Schlotterbeck vom VfR Aalen gesprochen. Der Youngster erzählt über die Vorfreude auf das Duell gegen den FC Schalke 04 und über seinen Cousin Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. Die Unterstützung des BVB-Stars dürfte er wohl sicher haben.

VfR Aalen – FC Schalke 04: Vorfreude bei Oberligist ist groß

Darauf freuen sich viele Amateur-Vereine, wenn so große Klubs wie der FC Schalke 04 zu Gast sind. Der VfR Aalen, vor einigen Jahren noch im Profifußball, ist mittlerweile in der Oberliga angekommen. Im DFB-Pokal hofft der Klub auf eine Sensation. Auch Matino Schlotterbeck träumt davon, den S04 zu ärgern.

DER WESTEN: Hey Matino, es dauert nicht mehr lange. Wie groß ist die Vorfreude auf den Samstag?

Matino Schlotterbeck: „Sie ist riesig. Das merkt man auch im Training. Mittlerweile sind einige Kamerateams immer dabei. Auch am Verein merkt man die Spannung an, jetzt wo langsam das Stadion aufgebaut wird. Die Vorfreude ist bei der Mannschaft einfach sehr groß.“

Mit 20 Jahren dürfte es sicherlich das große Highlight in deiner noch jungen Karriere sein, oder?

„Auf jeden Fall. Das wird jetzt mein erstes Spiel und das ganze Stadion ist ausverkauft. Ich kann es kaum erwarten, bis es endlich losgeht. Es wird aber nicht einfach.“

Hinter euch liegen einige wilde Tage. Ihr seid vergangene Woche aus dem WFV-Pokal rausgeflogen. Ihr würdet damit im kommenden Jahr nicht am DFB-Pokal teilnehmen. Hat das die Freude auf die Schalke-Partie ein wenig gedämpft?

„Gedämpft nicht. Die Frustration war aber groß. In dem Spiel gegen Göppingen haben wir ein dummes Gegentor kassiert, sonst wäre es vermutlich in die Verlängerung gegangen. Aber klar ist man dann enttäuscht, dass man in der nächsten Saison leider nicht im DFB-Pokal vertreten ist. Wir freuen uns dennoch auf das Spiel am Samstag. Das ist das, was zählt.“

Die Generalprobe vor dem Duell gegen den FC Schalke 04 verpatzte der VfR Aalen. Foto: IMAGO/Eibner

Am Wochenende fiel dann eure Oberliga-Begegnung aus. Ist das eher ein Vorteil, weil ihr euch noch länger erholen könnt oder doch nicht so optimal, da man so vielleicht aus dem Rhythmus kommt?

„Das ist eine gute Frage. Ich denke, man hätte auch ne Woche Zeit gehabt, um sich zu regenerieren, wenn wir am Wochenende gespielt hätten. Das Spiel hätte uns echt gutgetan, damit wir noch ein bisschen mehr Spielpraxis hätten. Aber jetzt ist es halt so. Wir fokussieren uns voll auf das Pokalspiel.“

Die Schalker hatten zunächst einen 5:1-Erfolg zum Saisonbeginn und jetzt eine bittere 1:3-Niederlage in Nürnberg. Was habt ihr für Erkenntnisse aus den beiden Spielen mitgenommen?

„Ich habe das Spiel gegen Nürnberg gesehen. Der Platzverweis für Ron Schallenberg war natürlich bitter. Für mich war das niemals eine gelb-rote Karte. Das war dann auch der Grund, warum Schalke in Unterzahl gespielt und verloren hat. Heute hatten wir die erste Videoanalyse. Da können wir sicherlich ein Fazit aus den beiden Spielen rausziehen.“

Von einer großen Überraschung träumt die ganze Stadt. Was muss am Samstag passieren, damit ihr als Sieger vom Platz geht?

„Wir müssen einen super Tag haben. Wir alle. Dazu zählen auch die Fans. Der 12. Mann ist besonders wichtig. Wir brauchen die volle Unterstützung. Schalke müsste dann wiederum einen schlechten Tag erwischen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Der Pokal hat ja seine eigenen Gesetze, wie man so schön sagt. Das hat man auch letzte Saison beim 1. FC Saarbrücken gesehen. Wenn das alles eintritt, dann kann es sein, dass wir für eine Überraschung sorgen könnten. Es wird aber sehr, sehr schwer.“

Kann da vielleicht auch euer Rasen mithelfen? Im WFV-Pokalspiel sah der nicht so optimal aus und Profis kommen auf einem schlechten Rasen bekanntermaßen nicht sonderlich gut klar. Oder wäre das auch für euch ein Problem?

„Unser Rasen wurde ziemlich viel bewässert. Da hat die Stadt Aalen ein bisschen Schwierigkeiten mit der Pumpe gehabt. Deshalb sind ein paar Macken zu erkennen. Ich denke aber, dass Schalke so professionell ist und es hinbekommen wird, auf unserem Rasen zu spielen.“

Gibt es bei euch in der Mannschaft schon erste Trikotwünsche? Will jemand ein besonderes Trikot von einem Schalke-Profi?

„Ne, gar nicht. Wir haben da gar nicht drüber geredet. Wir fokussieren uns alle auf uns selbst und versuchen einfach, an dem Tag das beste Spiel zu machen. Nach dem Spiel soll dann jeder für sich entscheiden, von wem er das Trikot haben möchte.“

Wie sieht’s bei dir aus? Hast du irgendeinen Spieler, von dem du gerne das Trikot hättest?

„Bisher habe ich mir noch keine Gedanken dazu gemacht. Ich schaue dann einfach mal, was sich dann nach dem Spiel ergeben wird.“

Du bist ja mit Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund und der deutschen Nationalmannschaft verwandt. Habt ihr euch bisher schon zum Spiel ausgetauscht?

„Noch haben wir uns nicht ausgetauscht, aber ich denke, dass wir noch schreiben werden. Er wird am Samstag ja auch zeitgleich mit dem BVB gegen Phoenix Lübeck spielen. Ich glaube, er wird es ganz nett finden, wenn wir gewinnen würden (lacht).“