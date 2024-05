VfL Osnabrück – FC Schalke 04: Pikantes Szenario – es droht jede Menge Spott und Hohn

VfL Osnabrück – FC Schalke 04: Noch vor wenigen Tagen wäre dies ein normales, wenn auch wichtiges Spiel im Abstiegskampf gewesen. Durch die Posse um Stadionsperrung, Spielverlegung und Schuldzuweisungen ist allerdings in kürzester Zeit eine kleine neue Rivalität entstanden.

Und die könnte am Dienstagabend (7. Mai, 18.30 Uhr) in ihrem Höhepunkt gipfeln. Nach den Ergebnissen der anderen Teams kommt es bei VfL Osnabrück – FC Schalke 04 zu einem äußerst pikanten Szenario. Die Fans vom S04 lecken sich schon die Finger.

VfL Osnabrück – FC Schalke 04: Die Entscheidung?

Es ist wohl nicht vermessen, anzunehmen, dass nur wenige Knappen-Fans dem VfL nachweinen würden, sollte dieser am Ende der Saison absteigen. Zu viel Wut hat sich in den letzten Tagen angestaut. Insbesondere die Beschuldigung seitens der Osnabrücker, Schalke trüge die Schuld am Geisterspiel, ließ bei vielen das Fass überlaufen (hier mehr dazu erfahren).

Und so hat die Begegnung neben seiner Vorgeschichte eine weitere pikante Note. Gleich zwei Entscheidungen könnten fallen. Mit einem Sieg würde der FC Schalke 04 den Klassenerhalt klar machen – und den VfL Osnabrück gleichzeitig wieder runterschießen!

So ist der Stand der Dinge

Nach den Ergebnissen von Kaiserslauter, Braunschweig und Co. stellt sich die Tabelle wie folgt dar: Schalke hat bereits fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Mit einem Sieg zieht man davon und hat endlich Sicherheit.

Ganz anders die Osnabrücker. Bei noch drei ausstehenden Spielen hat man sieben Punkte Rückstand auf Platz 16. Es braucht nicht nur drei Siege (wegen der Tordifferenz), sondern auch die Mithilfe der Konkurrenz. Dass all das eintritt, ist unwahrscheinlich. Dann hätte man bei einer Niederlage gegen S04 die sofortige und bittere Gewissheit.

VfL Osnabrück – FC Schalke 04: Fans sind bereit

Wie groß die Freude der königsblauen Fans wäre, zeigt ein Blick in die sozialen Netzwerke. „Dienstag durch einen Sieg zu 100% den Klassenerhalt sicher machen + Osnabrück in Liga 3 schießen“, äußert ein Anhänger seinen Wunsch. „Heute ist Dienstag , der Tag an dem Osnabrück untergehen wird“, frohlockt ein anderer.

Man darf davon ausgehen, dass es im Falle eines Sieges des FC Schalke 04 gegen den VfL Osnabrück jede Menge Spott und Hohn von Fan-Seite für den besiegten Rivalen hageln wird.