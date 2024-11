SSV Ulm – FC Schalke 04: DFB verkündet Entscheidung – es kommt zur Premiere

Wenn der SSV Ulm am Freitagabend (1. November) den FC Schalke 04 empfängt, kommt es zu einer Premiere. Wie der DFB nun bekannt gab, wird Felix Prigan die Partie in der 2. Bundesliga leiten.

Prigan hat weder den SSV Ulm noch den FC Schalke 04 bislang gepfiffen. Der 25-Jährige feiert damit am Freitagabend seine Premiere. Er ist erst seit kurzem in der 2. Bundesliga dabei.

SSV Ulm – FC Schalke 04: 25-jähriger Schiedsrichter feiert Premiere

Mit gerade einmal 25 Jahren ist Felix Prigan zurzeit der jüngste Schiedsrichter im DFB-Aufgebot für die 2. Bundesliga. Der junge Mann aus Deizisau ist erst in dieser Saison in die zweithöchste Spielklasse im deutschen Fußball aufgestiegen, pfeift erst sein drittes Spiel in der 2. Bundesliga.

Zuvor war Prigan am 3. Spieltag beim 3:2-Sieg des Karlsruher SC gegen Elversberg, am 5. Spieltag bei 1:1 von Braunschweig in Darmstadt und am 8. Spieltag beim 3:0-Erfolg von Paderborn gegen Regensburg im Einsatz. Bislang zeigte er in drei Spielen 15 Gelbe Karten, keinen Platzverweis und gab nur einen Elfmeter.

Beim Spiel zwischen Ulm und Schalke stehen ihm Steven Greif (Gotha) und Michael Näther (Neschwitz) als Assistenten zur Seite. Julius Martenstein (Cölbe) ist der vierte Offizielle und als Video-Assistent fungiert Guido Winkmann (Kerken).

Prigan pfiff einst das Revierderby

Die Profis des FC Schalke 04 hat Prigan in seiner jungen Karriere noch nie gepfiffen, dafür aber die U19 der Schalker. 2019 pfiff der in der U19-Bundesliga den 4:0-Derbysieg der Schalker gegen Borussia Dortmund. Damals stand mit Mehmet Aydin ein heutiger Profi der Königsblauen auf dem Feld.

Schalke trifft am Freitag (1. November, 18.30 Uhr) auf Aufsteiger Ulm. Neu-Trainer Kees van Wonderen steht nach drei Niederlagen in Folge schon unter Druck.