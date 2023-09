St. Pauli – Schalke 04: Überraschung bei Ankunft! DIESEN Anblick hatten die Fans nicht erwartet

Flutlicht in Liga 2! Einmal mehr treten die Königsblauen zur Prime Time am Samstagabend an. Dieses Mal heißt die Begegnung FC St. Pauli – FC Schalke 04. Zahlreiche Knappen-Fans nahmen dafür die Reise nach Hamburg auf sich.

Nun erwartet man natürlich nicht, dass man als Gast liebevoll in der Fremde empfangen wird. Und dennoch sorgte ein unerwarteter Anblick für Lächeln auf vielen königsblauen Lippen. Eine nette Überraschung vor dem Spiel zwischen St. Pauli und dem FC Schalke 04.

St. Pauli – Schalke 04: Königsblaue Grüße

Die Fans von S04 haben sich speziell in den letzten beiden Saison einen Ruf in ganz Fußball-Deutschland erarbeitet. Bei Auswärtsspielen fielen sie nahezu ins gegnerische Stadion ein. Unvergessen sind „Heimspiele“ wie in Hoffenheim oder in der Aufstiegssaison in Sandhausen.

Und so darf die Mannschaft von Thomas Reis auch in Hamburg erneut auf den ungebrochen hohen Support der Fans setzen. Die wurden beim Ausstieg in der Elbmetropole selbst von königsblauen Grüßen überrascht.

S04-Werbung überrascht

Wer am Samstagabend beispielsweise von der S-Bahn-Station Landungsbrücken aus zum Millerntor wollte, las plötzlich: „Von der Elbe bis zur Isar, oh immer wieder S04!“ Dieser Text flackerte auf einigen digitalen Werbeanzeigen auf.

Weiße Schrift auf blauem Hintergrund garniert mit dem Logo des FC Schalke 04 – das hätte man in einer Stadt, die gleich zwei Konkurrenten der Königsblauen beherbergt, wohl nicht erwartet. „Blau & Weiß in Hamburg“, twitterte auch der offizielle S04-Account zu dem Bild.

St. Pauli – Schalke 04: Rätsel bleibt

Ein Rätsel bleibt dagegen, wer für die königsblauen Grüße in der Hansestadt verantwortlich ist. Den Fans dürfte es herzlich egal sein. Sie freuen sich über die Nettigkeiten vor dem Auswärtsduell.

Sportlich will man bei St. Pauli – Schalke 04 die Wende fortsetzen, die man vergangene Woche mit einem Sieg gegen Magdeburg begann. Sonst droht eine weitere Woche im Tabellenkeller.