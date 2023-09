St. Pauli – FC Schalke 04: Reis genervt – „Kann es nicht mehr hören“

Wenn am Samstagabend (23. September, 20.30 Uhr) am Hamburger Millerntor der Anpfiff der Partie St. Pauli – FC Schalke 04 ertönt, wird wohl bei beiden Trainer der Blutdruck steigen. Doch schon vor dem Spiel sind beide Trainer sichtlich heiß.

Vor allem Thomas Reis zeigt sich vor St. Pauli – FC Schalke 04 kampffreudig. Auf eine Analyse von Pauli-Coach Fabian Hürzeler reagiert der Knappen-Trainer genervt und betont, dass er die Diskussion um die Taktikausrichtung satt hat.

St. Pauli – FC Schalke 04: Reis kontert Hürzeler-Aussage

Für Blau-Weiß ist das Auswärtsspiel am Millerntor von großer Bedeutung. Schafft man es, sich in einen kleine Aufschwung zu spielen oder folgt nach dem Sieg gegen Magdeburg schon wieder der nächsten Dämpfer? Um letzteres zu vermeiden, bedarf es auch einer taktisch passenden Ausrichtung.

Vor dem Spiel hatte Pauli-Trainer Hürzeler in der Pressekonferenz eine Kurz-Analyse des Schalker Spiels durchgeführt. Der Tenor seiner Aussagen: Es sei klar, dass die Knappen erneut in einer Mann-gegen-Mann-Verteidigung auflaufen und aus einer Manndeckung heraus verteidigen werden – so habe es Schalke unter Reis in jedem Spiel bisher gemacht.

Das gefiel Reis überhaupt nicht. Auf der Pressekonferenz wurde der 49-Jährige auf die Kurz-Analyse des Gegenüber angesprochen und reagierte alles andere als erfreut. „Ich kann es irgendwann nicht mehr hören, dass wir Mann gegen Mann spielen. Ich habe schon 100-mal gesagt, im Raum habe ich immer einen Gegner zu verteidigen“, so Reis.

„Werden ähnlich auftreten“

Auch die Sache mit den langen Bällen, die Hürzeler angemerkt hatte, würde nicht zwingend stimmen. „Gegen Magdeburg wollten wir einen guten Mix hinbekommen. Wir haben am Anfang zu viele lange Bälle gespielt, das Fußballerische vernachlässigt, auch wenn wir hätten hinten rauskombinieren können“, betonte der S04-Coach.

Ganz so, wie Hürzeler die Schalker erwartet, wolle er seine Mannschaft also nicht ins Rennen schicken. „Gegen St. Pauli werden wir ähnlich auftreten, um den Gegner gut zu bespielen“, sagte Reis.