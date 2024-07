SSVg Velbert – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Entscheidung gefallen! S04 macht es vor Anstoß offiziell

Rein in die neue Saison – heute geht es für den FC Schalke 04 so richtig los. Das erste Testspiel der Sommervorbereitung steht an: Königsblau ist bei einem Oberligisten zu Gast. Im Spiel SSvg Velbert – FC Schalke 04 möchten die Knappen ein gutes Gefühl für die kommenden Wochen sammeln.

Das Spiel SSVg Velbert – FC Schalke 04 wird vor allem für Königsblau besonders interessant: Zum ersten Mal wird die komplett neu zusammengestellte Mannschaft gemeinsam auf dem Platz spielen. Neun externe Neuzugänge, ein Dutzend Spieler aus der Knappenschmiede und drei Leih-Rückkehrer – der Kader hat bereits einen XXL-Umbruch hinter sich.

SSVg Velbert – FC Schalke 04 im Live-Ticker:

Kann der FC Schalke 04 mit einem guten Gefühl und einem passenden Ergebnis in die Sommervorbereitung starten? Wie präsentiert sich die neue Schalker Mannschaft? Alle Infos, alle Highlights, alle Tore und alle strittigen Szenen bekommst du hier im Live-Ticker. Viel Spaß!

SSVg Velbert – FC Schalke 04: -:- (-:-)

Tore: /

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

16.00 Uhr: Schon vor Anpfiff gab es aufseiten des S04 einiges zu diskutieren. Denn S04 konnte bis dato noch keinen neuen Hauptsponsor präsentieren. Daher wird der Pottklub in der Vorbereitung noch mit den Trikots aus der vergangenen Saison auflaufen – Veltins bleibt also vorerst auf der Brust.

15.27 Uhr: Schon vor drei Jahren testete S04 gegen Velbert. Damals gewann Königsbau mit 7:0 – Trainer war damals Dimitrios Grammozis. Nun kommt es also zum erneuten Wiedersehen.

15.05 Uhr: Der Test gegen Velbert wird das erste von insgesamt fünf Vorbereitungsspielen. Schalke testet im Rahmen des Trainingslagers noch gegen den FC Midtjylland (10. Juli, 18 Uhr), Dynamo Kiew (13. Juli, 16 Uhr). Dazu folgt am 18. Juli (18.30 Uhr) ein Test gegen den SC Verl sowie am 24. Juli (18.30 Uhr) ein Spiel gegen den FC Twente.

14.35 Uhr: Die Blicke der S04-Fans dürften vor allem auf die vielen neuen Spieler gerichtet sein. Nicht dabei sein wird Ralf Fährmann, der beim S04 nur noch in der U23 mittrainiert und spielt. Auch Timo Baumgartl und Dominick Drexler gehören weiter nicht vollumfänglich zum Profi-Kader. Das Duo trainiert individuell und nimmt nur in wenigen Teilen am Mannschaftstraining teil.

Weitere News:

Mittwoch, 03. Juli, 13.15 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zum Testspiel zwischen der SSVg Velbert und dem FC Schalke 04. Für den Zweitligisten ist es der Startschuss in die neue Saison. Anpfiff ist um 18 Uhr im Stadion Ratingen.