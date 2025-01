Schalke-Juwel erlebt Drama – Fans trauen ihren Augen kaum

Für einige Wochen muss der FC Schalke 04 derzeit auch Youngster Mauro Zalazar verzichten. Der Grund: Der Uruguayer ist für sein Land im Einsatz, spielt mit bei der U20-Südamerika-Meisterschaft.

Und die startete für den Schalker völlig irre. Die beiden ersten Partien der Gruppenphase waren eine Achterbahnfahrt der Gefühle – und am Ende äußerst erfolgreich.

Schalke-Youngster Zalazar erlebt Drama

Sein großer Bruder Rodrigo spielt bereits für die A-Nationalmannschaft, Mauro Zalazar ist auf einem guten Weg. Derzeit darf er für die U20 seines Landes ran, bestreitet mit ihr die „Conmebol Sub-20“ in Kolumbien (hier mehr dazu). Seit letztem Sommer beim FC Schalke 04, feierte der 19-Jährige früh in der zweiten Pokal-Runde sein Profi-Debüt und will nun auch in der Nationalelf glänzen. Als achtfacher Sieger und Vize-Champion von 2023 gehört Uruguay zum Favoritenkreis. Doch der Start in die Südamerika-Meisterschaft hätte man fast verpatzt.

Schon nach acht Minuten führte Uruguay zwar gegen Chile, weitere acht Minuten später folgte aber der Ausgleich, der fast auch zum Endstand geworden wäre. Doch dann geschah das Unglaubliche. In der sechsten Minute der Nachspielzeit köpfte Chiles Juan Francisco Rossel einen Freistoß „mustergültig“ in den Winkel – des eigenen Tores. Entsetzen bei Chile, Jubel bei Uruguay. Mit irrer wie bitterer Schützenhilfe gelang der Auftaktsieg.

Erst Zitter-Sieg, dann Gala

Wie schon beim ersten Gruppenspiel stand Mauro Zalazar auch bei der folgenden Partie gegen Paraguay in der Startelf. So knapp der Auftakt verlief, so deutlich wurde es nun. Am Dienstag (28. Januar) fuhr das Schalke-Juwel mit seinem Team einen wilden 6:0-Kantersieg ein. Zalazar gehörte zwar nicht zu den Torschützen, glänzte im Mittelfeld aber nicht weniger als seine erfolgreichen Teamkollegen.

Gegen Peru (Mittwoch, 22 Uhr) kann man mit einem Sieg bereits einen riesigen Schritt Richtung Finalrunde gehen.