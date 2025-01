FC Schalke 04 darf auf Geldregen hoffen – „Wir sind nah dran“

Steht bei dem chronisch klammen FC Schalke 04 etwa ein Geldregen an? Der ukrainische Fußball-Meister Schachtar Donezk plant, seine internationalen „Heimspiele“ auch in der kommenden Spielzeit in der Veltins Arena auszutragen.

Aufgrund des Ukraine-Krieges trägt Schachtar Donezk aktuell seine Heimspiele in der Königsklasse beim FC Schalke 04 aus – und das könnte auch weiterhin so bleiben. Die beiden Klubs befinden sich in Verhandlungen. „Wir sind sehr zufrieden mit Gelsenkirchen“, sagte Geschäftsführer Serhij Palkin dem Sport-Informations-Dienst (SID). „Ich glaube, wir werden hier bleiben.“

FC Schalke 04 kassierte bereits zwei Millionen

Eine endgültige Endscheidung könnte es in ein paar Wochen geben. „Wir sind nah dran“, sagte Palkin weiterhin. Und sollten die Ukrainer auch in der nächsten Saison ihre CL-Heimspiele in der Veltins-Arena austragen, winkt den Schalkern ein warmer Geldregen. Der Zweitligist kassierte bereits rund zwei Millionen Euro von Schachtar.

In dieser Spielzeit absolvierte Donezk seine vier Heimspiele in der Champions League in Gelsenkirchen. „Wir haben die volle Unterstützung des Managements von Schalke 04, von den Stadionbetreibern. Daher vielen Dank von allen aus unserem Verein“, sagte Palkin.

Schachtar Donezk muss bei Borussia Dortmund ran

Im Schnitt besuchten 28.000 Menschen auf Schalke die Donezk-Spiele. Gegen den FC Bayern München war das Stadion mit mehr als 57.000 Fans sogar fast voll! Die Ligaspiele tragen die Ukrainer übrigens in Lwiw aus – mehr als 1.200 Kilometer entfernt von Donezk! Dort spielt der Klub bereits seit der russischen Annexion der Krim 2014 nicht mehr.

Zum Abschluss der Champions League geht es für die Ukrainer noch einmal in den Pott – allerdings nicht in die Veltins-Arena, sondern einige Kilometer entfernt. Bei Borussia Dortmund möchte Donezk am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) seine Minimalchance auf die K.o.-Runde wahr werden lassen. (mit dpa)