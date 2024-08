FC Schalke 04: Wilmots stinksauer! Er hat eine drastische Forderung

Beim FC Schalke 04 ist der Ärger auch zwei Tage nach der Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg riesig. Die Gelb-Rote Karte gegen Ron Schallenberg erhitzt nach wie vor die Gemüter.

Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots haut nach dem unberechtigten Platzverweis auf den Tisch. Der Belgier fordert jetzt eine drastische Maßnahme. Er sagt: Die Regel sollte dringend geändert werden!

FC Schalke 04: Wilmots fordert Regeländerung!

Beim Stand von 1:0 flog Schallenberg mit Gelb-Rot vom Platz. Im Anschluss gab Königsblau die Partie aus der Hand und verlor noch mit 1:3. Der Platzverweis gegen Schallenberg war durchaus „spielentscheidend“ und sorgt auch nach wie vor für viele Diskussionen.

„Das sieht doch jeder, dass es eine Fehlentscheidung ist. Wir haben so eine gute erste Halbzeit gespielt und dann muss es beim Stand von 1:0 Gelb-Rot für Nürnberg geben – und nicht für uns. Das ist bitter und schade“, schimpft Sportdirektor Marc Wilmots nach dem Spiel.

Besonders regt ihn auf, dass der Videoassistent nicht eingreifen durfte (Hier mehr dazu!). „Manchmal gibt es Gelbe Karten, die mit dem Videoschiri noch in Rot umgewandelt werden. Warum meldet er sich in dieser Situation nicht? Das ist doch eine Fehlentscheidung. Und das in so einem Spiel und in so einer Phase. Das entscheidet die Partie“, hinterfragt er die Regel.

„Es fällt mir schwer, das zu schlucken“

Wilmots sagt gegenüber „Bild“ ganz klar: „Ja, wir müssen die Regel ändern!“, und erklärt: „So wie sie jetzt ist, ist sie falsch. Wir wollen doch Fehler verhindern. Auch bei Gelb-Rot soll sich der Videoschiri einschalten dürfen. Wir haben drei Punkte durch diesen Fehler verloren. Und Ron ist auch noch in Magdeburg gesperrt. Es fällt mir schwer, das zu schlucken.“

Schiedsrichter Nicolas Winter zeigte im Nachgang Einsicht und entschuldigte sich (hier mehr).