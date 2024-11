Ex-Schalke-Talent erlebt Horror – vor Tagen war er noch der gefeierte Held

Nicht viele Spieler haben nach einem Abschied vom FC Schalke 04 auch eine erfolgreiche Karriere hingelegt. Einige schafften es und sind bei ihren neuen Klubs gesetzt und absolute Leistungsträger.

Dazu zählt auch Ex-Schalke-Keeper Timon Wellenreuther. In der niederländischen Eredivisie sorgt der Torhüter mit Feyenoord Rotterdam für mächtig Furore und hatte zuletzt noch Geschichte geschrieben. Doch nun erlebte er einen Horror-Abend.

Ex-Schalke-Keeper Wellenreuther erlebt Horror-Abend

Der FC Schalke 04 hatte keine Verwendung mehr für ihn, weshalb er gehen musste. Timon Wellenreuther hat nach seinem Abschied 2017 lange gebraucht, bis er glücklich wurde. In den Niederlanden ist dem Keeper das nun gelungen. Bei Feyenoord Rotterdam ist der Torwart gesetzt und die Nummer eins.

Am vergangenen Wochenende hatte Wellenreuther Geschichte geschrieben. Er blieb in seinem 37. Spiel in Folge in der Liga ungeschlagen. Damit übertraf er die zuvor bestehenden Bestmarken von Eddy Treijtel (Saison 1969/70) und Petur Petursson (1979/80), die beide ebenfalls 36 Spiele ohne Niederlage blieben.

In Rotterdam wurde er dafür gefeiert, erlebte dann aber nur drei Tage später einen Horror-Abend. Im Spitzenduell gegen Ajax Amsterdam patzte Wellenreuther gleich zweimal und kassierte zwei Gegentore.

Erst gefeiert, dann gepatzt

Schon nach sechs Minuten lag Feyenoord gegen Amsterdam zurück, weil der Ex-Schalke-Keeper übermotiviert aus seinem Tor herauseilte und nicht mehr an den Ball kam. Gegenspieler Kenneth Taylor war schneller, zog an dem Keeper vorbei und verwandelte ins leere Gehäuse.

Knapp 20 Minuten später war erneut Wellenreuther Schuld, als das 2:0 für Ajax fiel. Der Torhüter konnte nach einem Eckball die Kugel nicht richtig fassen, Amsterdam-Star Jorrel Hato nutzte den Fehler aus und erzielte den zweiten Treffer. Das war auch gleichzeitig der Endstand des Topspiels.

In der Tabelle fallen Wellenreuther und Feyenoord nun auf Platz vier zurück, während Ajax mit einem Spiel weniger vorbeizog. PSV Eindhoven steht mit zehn Siegen aus zehn Spielen souverän an der Tabellenspitze.