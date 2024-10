Schalke 04: Das Warten hat ein Ende! Mega-Juwel vor Profi-Chance

Viele Verletzte, Abstiegskampf in Liga zwei, das Pokal-Aus in Augsburg (0:3) und ein Trainer, der schon nach drei Spielen wieder vor dem Aus steht – Schalke 04 steckt derzeit einmal mehr in einer tiefen Krise. Vielen Fans macht da nur eine Sache Hoffnung: die Nachwuchsspieler.

Mit Max Grüger und Taylan Bulut haben sich bereits zwei Eigengewächse von Schalke 04 zu echten Stammspielern entwickelt. Dazu hat man mit Felipe Sanchez, Martin Wasinski und Mauro Zalazar weitere gute Youngsters. Schon in Kürze könnte ein weiteres Top-Talent in den Profikader aufrücken.

Schalke 04: Amoussou-Tchibara bald bei den Profis?

Ein unfassbares Tempo, ein starkes Dribbling und einen starken Abschluss – Zaid Amoussou-Tchibara vereint all diese Attribute. Der U19-Angreifer ist einer der absoluten Top-Juwele des Pottklubs. Der Stürmer schießt die A-Jugend-Bundesliga im Alleingang ab und avancierte zum Shootingstar der Knappenschmiede.

19 Torbeteiligungen sammelte der 18-Jährige in dieser Saison bereits. Amoussou-Tchibara kam 2023 aus der Jugend von Bayer Leverkusen an das Berger Feld. Unter Kult-Trainer Norbert Elgert hat er eine starke Entwicklung hingelegt.

Die S04-Fans fordern bereits seit Längerem, dass Amoussou-Tchibara zu den Profis hochgezogen wird. Derzeit könnte Kees van Wonderen den Youngster auch gut gebrauchen. Nahezu alle Offensiv-Akteure sind derzeit angeschlagen: Amin Younes, Emil Höjlund, Bryan Lasme, Christopher Antwi-Adjei und Ilyes Hamache stehen dem S04-Coach nicht zur Verfügung.

Ablösefreier Abgang droht

Laut „WAZ“ hat das Warten der Knappen-Anhänger bald ein Ende. In der Länderspielpause (ab dem 11. November) wird der 18-Jährige wohl erstmals bei van Wonderen vorspielen dürfen. Dort könnte er sich dann für erste Profiminuten empfehlen. Bis dato wird er in jedem Fall noch für die U19 des S04 spielen – vielleicht auch, um die Qualifikation für die Meisterschaftsendrunde endgültig zu sichern.

Danach könnte er dann – zumindest in der Theorie – für die Profis durchstarten. Allerdings könnte ein möglicher Raketenstart bei der Lizenzmannschaft zu einem großen Problem werden: Der Vertrag des U19-Angreifers läuft im kommenden Sommer aus – dann würde also ein ablösefreier Abgang drohen.