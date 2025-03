FC Schalke 04: Profis vor ungewisser Zukunft – Verein stellt Bedingung für Verbleib

Auf dem besten Weg zum Klassenerhalt kann der FC Schalke 04 die Planungen für die nächste Saison vorantreiben. Dazu gehören auch kritische Personalentscheidungen. Wer soll kommen, wer muss bleiben, wer kann gehen?

Zwei Spieler werden beim FC Schalke 04 dabei zum Härtefall. Mehmet Can Aydin und Tobias Mohr sitzen auf auslaufenden Verträgen. Nun hat der Verein sie offenbar vor eine schwierige Entscheidung gestellt.

FC Schalke 04: Aydin und Mohr müssen sich entscheiden

Auf Schalke bahnt sich auch in diesem Sommer ein großer Umbruch an (hier mehr). Wie schon in den letzten Jahren wird es zahlreiche Zu- und Abgänge geben. Manche Spieler wird man zähneknirschend ziehen lassen, um die Schulden zu tilgen. Manche haben nicht überzeugt – und zwei haben die Entscheidung offenbar selbst in der Hand.

Memo Aydin und Tobias Mohr wurden laut „Bild“ von den S04-Bossen vor die Wahl gestellt: Wollen sie bleiben, müssen sie auf Gehalt verzichten. Zu gleichen Bezügen werden die auslaufenden Verträge der beiden Außenbahnspieler nicht verlängert.

Weniger Gehalt oder Abschied im Sommer?

Eine komplexe Zukunftsentscheidung: Beide gehören in dieser Saison meist zum Stammpersonal, sind aber nicht unumstritten. Dass auf ihren Positionen im rechten und linken Mittelfeld im Sommer nachgebessert wird und sie dadurch ihren Platz in der Startelf verlieren, ist beileibe nicht ausgeschlossen. Die Bedingung von Ben Manga und Youri Mulder zu Vertragsgesprächen wirkt dahingehend wie ein Indiz.

Einen neuen Verein vom Kaliber Schalke zu finden, ist für beide aber ebenfalls schwierig. Und so müssen Mohr und Aydin eine Entscheidung mit großer Tragweite treffen. Weniger Geld, mehr Konkurrenz, aber Aufstiegskampf mit dem FC Schalke 04 oder Neustart?