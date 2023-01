FC Schalke 04: Ultras mit deutlicher Ansage – „Sollte allen bewusst sein“

Das hat gesessen! Das 1:6 gegen Leipzig ließ bei vielen die Hoffnung auf einen Klassenerhalt des FC Schalke 04 sinken. Zu desaströs präsentierte sich die Reis-Elf, zu chancenlos.

Die Ultras Gelsenkirchen wollen von Aufgabe aber nichts hören. Beim Spiel ihres FC Schalke 04 gegen Leipzig richteten sie einen deutlichen Appell an alle Schalker – und sehen in den Fans ein Zünglein an der Waage.

FC Schalke 04: Ultras mit Appell an alle S04-Fans

Das erste Spiel des Jahres ging 0:3 verloren. Gegen Leipzig durfte Königsblau nun erstmals wieder vor heimischer Kulisse ran. Die eigenen Fans – ein Vorteil, den nur wenige Klubs in Deutschland in dieser Dimension haben. Da sind sich alle Schalker einig.

In der Hinrunde zeichnete sich bereits ab, dass es für den S04 im Abstiegskampf ganz eng werden würde. Das 1:6 gegen Leipzig fühlte sich für viele wie ein Dolchstoß an. Von Aufgeben wollen die eingefleischten Fans aber überhaupt nichts hören. Die Ultras Gelsenkirchen appellieren an alle Anhänger: „Solange es möglich ist, werden wir daran glauben und alles in unserer Kraft liegende tun, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen!“

Ultras Gelsenkirchen: „Es warten harte und kräftezehrende Monate“

So steht es im „Blauen Brief“, dem UGE-Magazin, das zu jedem Heimspiel im Stadion verteilt wird. Vor wie nach der Leipzig-Packung beschwören die Ultras alle Schalker, dranzubleiben – und erinnern an die Power, die die Schalke-Arena hat.

„Nun heißt es also, alle über den Jahreswechsel gesammelten Kräfte Woche für Woche in die Waagschale zu werfen, um gemeinsam irgendwie das Wunder vom Klassenerhalt zu erzwingen“, heißt es in der Ansprache von Vorsänger Dennis von Heesen. „Ob wir dieses Ziel erreichen können oder ob wir überhaupt noch eine realistische Chance haben, den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu halten, kann zu diesem Zeitpunkt sicherlich niemand von uns abschätzen.“

Der UGE-Vorsitzende stellt klar: „Was uns allen bewusst sein sollte, ist, dass so oder so harte und sicherlich auch kräftezehrende Wochen und Monate auf uns und unsere Kurve zukommen werden. Um diese Aufgaben und Herausforderungen bewältigen zu können, kommt es also einmal mehr darauf an, als Einheit aufzutreten. Um die Leidenschaft in der Kurve zu entfachen, die wir benötigen, um die fehlenden Fähigkeiten auf dem Rasen wettzumachen.“

Das 1:6 des FC Schalke 04 war jedoch auch für die Ultras ein herber Schlag. Schon während der Partie stellten sie die Unterstützung ein, hängten ihr Tifo-Material ab. Der Gang der Mannschaft in die Nordkurve wurde mit eisigem Schweigen quittiert. Das ein oder andere Signal der Mannschaft, sich aufbäumen zu wollen, brauchte es dann doch auch für die Treuesten.