FC Schalke 04: Abflug nach Raketenstart? Topklubs haben plötzlich IHN auf dem Zettel

Beim FC Schalke 04 sind in den letzten Spieltagen zahlreiche Youngster zum Einsatz gekommen. Einer, der besonders auf sich aufmerksam gemacht hat, ist Mehmet Aydin.

Der 19-Jährige erlebte beim FC Schalke 04 ein aufregendes Jahr und steht plötzlich bei Topklubs auf dem Zettel!

FC Schalke 04: Topklubs buhlen um Aydin

Das Jahr begann für Mehmet Aydin noch in der U19. Im Oktober kickte er noch in der Junioren-Bundesliga, doch dann wurde sie unterbrochen. In der Winterpause stieg er dann auf in die Schalker Reserve, kam fünf Mal in der Regionalliga zum Einsatz.

Seit März 2021 zählt er nun schon zum Profikader. Fünf Spiele in Folge durfte er unter Trainer Dimitrios Grammozis schon in der Startelf ran. Innerhalb von einer Saison hat Aydin den Sprung von den Junioren zu den Profis geschafft.

Mehmet Aydin wird von Topklubs umworben. Foto: imago images/RHR-Foto

Doch es gibt ein Problem für den FC Schalke 04: Seine Auftritte wecken Begehrlichkeiten. Schon jetzt sollen ihn mehrere Topklubs auf dem Zettel haben. Laut einem Bericht der spanischen „Marca“ werfen Betis Sevilla und der FC Valencia aus Spanien und Olympique Marseille und der OSC Lille aus Frankreich ein Auge auf den 19-Jährigen.

Sein Vertrag beim FC Schalke 04 läuft noch bis 2022. Bedeutet für Königsblau: verlängern oder verkaufen. Nur im kommenden Transferfenster könnte S04 sein Talent noch gewinnbringend verkaufen.

Der Wunsch wird allerdings sein, das Eigengewächs langfristig an den Klub zu binden. Aydin wechselte schon 2014 in die Jugend von S04 und hält den Knappen seitdem die Treue. (fs)