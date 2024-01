FC Schalke 04: Transfer-Desaster perfekt! Wunschspieler reist ab – dieser Moment veränderte alles

Die bitteren Nachrichten für den FC Schalke 04 wollen nicht abreißen. Nach dem blamablen 1:4 in Kaiserslautern setzt es jetzt auch auf dem Transfermarkt eine saftige Ohrfeige.

Der FC Schalke 04 war sich mit Koffi Kouao bereits einig, sogar der erste Teil des Medizinchecks war absolviert. Nun ist der Rechtsverteidiger Hals über Kopf abgereist und unterschreibt woanders. Ein Moment veränderte alles.

FC Schalke 04: Kouao-Deal endgültig geplatzt

Ein schneller Flügel ist mit Darko Churlinov schon da, nun wollte Schalke auch die zweite Großbaustelle im Kader schließen. Weil Cedric Brunner völlig formbefreit durch die Saison wankt, muss dringend ein Rechtsverteidiger her. Er wurde beim FC Metz gefunden. Mit Koffi Kouao wurde man sich einig, holte ihn für Medizincheck und Unterschrift nach Gelsenkirchen. Alles schien klar. Jetzt ist alles dahin.

Der Grund: Dinamo Zagreb ist den Schalkern in die Parade gegrätscht, hat kurz vor der Unterschrift ein besseres Angebot an Metz abgegeben: Kauf statt Leihe und eine Ablöse von 1 Million Euro. Nun ist das Transfer-Desaster laut „WAZ“ perfekt: Zagreb holt den 25-Jährigen, Schalke geht leer aus.

Zagreb grätscht S04 in die Parade

Der Moment, der für den S04 rückblickend alles veränderte, ereignete sich weder in Gelsenkirchen, noch in Zagreb oder in Metz – sondern in Katar. Beim Asien-Cup mit dem Iran verletzte sich Dinamos Rechtsverteidiger Sadegh Moharrami schwer, riss sich beim 2:1 gegen die Vereinigte Arabische Emirate das Kreuzband und fällt bis Saisonende aus. Zagreb musste schleunigst handeln, nahm Kouao ins Visier und zog auf der linken Spur am S04 vorbei.

Der steht nun mit leeren Händen da. Und muss nun seinerseits schleunigst handeln. Das Transferfenster schließt sich bereits, am 1. Februar ist Feierabend. Dann steht der Kader für die restliche Saison fest – ob mit oder ohne neuen Rechtsverteidiger.