FC Schalke 04 am Abgrund – muss S04 jetzt zu dieser Radikal-Maßnahme greifen?

Spieler auf Pump holen – das hat der FC Schalke 04 viele Jahre lang gemacht. Das Ergebnis ist heute zu sehen: Finanziell schwer angeschlagen wankt der S04 durch die zweite Liga.

Über dem sportlichen Erfolg steht beim FC Schalke 04 deshalb derzeit die Konsolidierung und der Schulden-Abbau. Doch jetzt schlittert der Klub in eine dramatische Situation. Möglichst schnell muss nun eine heftige Entscheidung gefällt werden – braucht es jetzt Blitz-Transfers auf Pump?

FC Schalke 04: Nächster Abstiegskampf droht

Woche für Woche wird allen auf Schalke derzeit aufgeführt, dass der Kader dramatisch schlechter ist, als vor der Saison angenommen. Vom Aufstieg redet längst niemand mehr. Stattdessen werden die Sorgen immer größer, das nächste Jahr in Abstiegsangst verbringen zu müssen.

Nach dem 1:4 in Kaiserslautern herrscht am Berger Feld wieder Weltuntergangs-Stimmung. Darko Churlinov war als einziger Winter-Neuzugang auch der einzige Lichtblick. Und nach nichts sehnen sich die Fans mehr als nach weiteren personellen Verstärkungen. Denn mit dem aktuellen Team scheint der Drittliga-Abstieg nicht auszuschließen.

Braucht es weitere Blitz-Transfers?

Das begreifen auch die Vereinsbosse Woche für Woche mehr. Bei aller Liebe zum Sparprogramm und der „Nie wieder“-Mentalität zur Verprasserei der Vergangenheit: Auf Schalke muss nun sichergestellt werden, dass die Saison nicht im nächsten Abstieg endet. Der, da sind sich alle sicher, wäre der Todesstoß für den Verein.

Muss der FC Schalke 04 jetzt zu einer radikalen Maßnahme greifen, seinen Sparplan pausieren und bis Transferschluss noch Blitz-Transfers tätigen? Nach Churlinov für die offensiven Außen soll noch ein Rechtsverteidiger kommen. Dringend nötig hätte S04 aber auch noch (mindestens) einen Innenverteidiger, einen Anführer, einen Kreativmann fürs Zentrum und, und, und.

Auch wenn Schalke nicht will: Nun MUSS der Klub eine Blitz-Transfer-Offensive auf Pump in Betracht ziehen und darüber nachdenken, alles zu holen, was bis Transferschluss (1.Februar, 18 Uhr) noch umsetzbar ist.

Bislang hat die Finanzabteilung den Daumen auf dem Portemonnaie. Um den Worst Case ausschließen zu können, bleiben außer Blitz-Transfers aber wenig Handlungs-Optionen für das Management. Die Zeit rennt. Die Entscheidung müsste nun ganz schnell fallen.