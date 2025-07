FC Schalke 04 lüftet Plan fürs Trainingslager – für Muslic wird es doppelt aufregend

Die Arbeit von Neu-Coach Miron Muslic beim FC Schalke 04 läuft bereits auf Hochtouren. Erste Trainingseinheiten wurden absolviert, um seine Spielidee zu etablieren. Auch das erste Testspiel, das S04 mit 9:1 gewann, wurde bereits erfolgreich bestritten.

Bald stehen allerdings Tests auf Augenhöhe an. Im Trainingslager im Stubaital hat Schalke einige Herausforderungen vor sich. Jetzt gab der Verein bekannt, dass an einem Tag sogar zwei Testspiele stattfinden werden – eine doppelte Belastung, die besonders für Muslic spannend wird.

FC Schalke 04: Doppelspieltag steht an

Dass der FC Schalke 04 am 12. Juli auf den FC St. Gallen treffen wird, war bereits bekannt. Jetzt wurde aber außerdem verkündet, dass am Vormittag um 11 Uhr eine weitere Partie gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden stattfinden wird.

Eine Doppelbelastung für die Spieler soll es jedoch nicht geben. Wie der Verein mitteilt, gehe es bei den Spielen darum, dass jeder Spieler seine Einsatzzeit bekomme. Es ist also erstmal nicht davon auszugehen, dass ein Spieler in beiden Spielen ran muss. Einzig Miron Muslic wird zweimal an der Seitenlinie stehen müssen.

Gelegenheit für Muslic

Für den Trainer eine spannende Gelegenheit. Die beiden Spiele bieten ihm die ideale Möglichkeit, alle Spieler unter Wettbewerbsbedingungen zu beobachten. Er kann sich dadurch ein klareres Bild machen, welche Akteure in sein neues Spielsystem passen und welche nicht. Allerdings muss er sich zwei Matchpläne überlegen, zwei Gegner-Analysen betreiben.

Gemessen an der vergangenen Saison muss der FC Schalke 04 noch einiges auf dem Transferfenster tun. Doch vorher müssen noch Abgänge her. Weitere Streichkandidaten könnten sich also auch im Laufe der Vorbereitungsspiele ergeben.