FC Schalke 04: Verwirrung um Kunze-Transfer – Boss spricht Klartext

Der Name Fabian Kunze tauchte am Samstag (18. Januar) vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig plötzlich in der Gerüchteküche rund um den FC Schalke 04 auf. Mit dem Mittelfeldspieler von Hannover 96 soll es sogar schon eine mündliche Einigung geben, hieß es.

Die Fans des FC Schalke 04 fragen sich nun alle: Was ist wirklich dran an dem Transfergerücht? Kurz nach dem das Gerücht um Fabian Kunze aufgekommen ist, hat sich nun 96-Sportdirektor Marcus Mann geäußert.

FC Schalke 04: Kunze ein Thema oder nicht?

Im Vorlauf des Spiels überraschte Sky-Moderator Stefan Hempel den Schalker Interimssportdirektor Youri Mulder mit einem komplett neuen Gerücht. Nach Informationen von Sky soll der FC Schalke 04 bereits eine mündliche Einigung mit Fabian Kunze von Hannover 96 erzielt haben (hier mehr dazu!).

Kunze besitzt bei Hannover noch einen Vertrag bis zum Sommer. Nach der Verpflichtung von Boris Tomiak soll der 1,93 Meter große Mittelfeldspieler von Hannover 96 nun zum FC Schalke 04 wechseln. Schalke hat nach der Verletzung von Janik Bachmann durchaus Nachholbedarf im zentralen Mittelfeld.

Mulder reagierte auf die Gerüchte um Kunze gelassen und wollte den Namen nicht kommentieren. „Ich sage jetzt nichts über Spieler. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und haben gleich ein wichtiges Spiel. In den nächsten zwei Wochen werden wir sehen, ob noch etwas dazu kommt oder jemand geht. Jetzt sage ich dazu aber nichts“, so Mulder.

96-Boss reagiert auf Gerüchte

Dafür hat sich jetzt Hannovers Sportdirektor Marcus Mann zu den Gerüchten geäußert. Gegenüber „Neue Presse“ erklärte er: „Fabian Kunze ist nicht auf mich zugekommen, es gibt keine Anfrage, und wir haben auch nicht vor, ihn im Winter abzugeben.“

Zuvor hatten mehrere Medien bereits übereinstimmend berichtet, dass Kunze zwar auf der Liste des FC Schalke 04 stehe, aber mutmaßlich erst im Sommer ein Thema werde.