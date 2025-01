Verlängert Schalke mit Tobias Mohr? S04-Star spricht Klartext

Tobias Mohr gehört beim FC Schalke 04 zu den positiven Überraschungen der laufenden Saison. Im Sommer wurde der Linksaußen schon aussortiert, sollte den Verein verlassen. Mohr kämpfte sich jedoch durch und zurück in die Startelf.

Mittlerweile gehört Mohr zu den wichtigsten Stützen im Kader des FC Schalke 04. Plötzlich ist sogar eine Vertragsverlängerung ein Thema. Der 29-Jährige selbst hat dazu eine ziemlich klare Meinung.

FC Schalke 04: Wie geht es mit Mohr weiter?

Vergangenen Sommer sollte er den FC Schalke 04 verlassen. Er spielte in den Planungen des Vereins überhaupt keine Rolle mehr. Weil sich allerdings kein Abnehmer fand, absolvierte er die ganze Vorbereitung mit dem Team – und diese Chance sollte Mohr nutzen.

Der Linksaußen kämpfte sich in den Kader und in die Startelf. Mit drei Toren und vier Vorlagen gehörte er bis zu seiner Verletzung Mitte November zu den wichtigsten Spielern beim FC Schalke 04 und empfahl sich damit auch für eine Vertragsverlängerung.

Mohrs Vertrag läuft im Sommer aus. Er könnte den Verein ablösefrei verlassen. Aktuell deutet aber mehr daraufhin, dass S04 den Vertrag mit dem 29-Jährigen verlängert. Eine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen.

„Würde gerne bleiben“

„Bisher ist nichts entschieden. Ich habe nichts gehört, weder positiv noch negativ. Ich bin da sehr gelassen. Es bringt nichts, da irgendeine Hektik reinzubringen“, sagte Mohr nach seinem Comeback beim Remis gegen Eintracht Braunschweig.

Wenn es allerdings nach Mohr geht, steht schon längst fest, was in den kommenden Monaten passiert. „Ich würde gerne bleiben. Aber das liegt nicht in meiner Hand“, betonte Mohr. Er will verlängern, jetzt ist Schalke an der Reihe.