Schlägt Schalke 04 noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Fans spitzen die Ohren

Es wird wieder ernst, der Pflichtspielalltag ist zurück! Am Samstag (18. Januar) ist Schalke 04 zum Rückrundenauftakt bei Eintracht Braunschweig zu Gast. Mit Blick auf das Personal stellt sich aus S04-Sicht vor allem eine Frage: Wird Neuzugang Loris Karius schon auf der Bank sitzen?

Der Ex-Liverpool-Keeper ist bisher der einzige Winter-Neuzugang bei Schalke 04. War es das schon in Sachen Neuzugänge? S04-Coach Kees van Wonderen äußert sich vor dem Rückrundenstart über mögliche Neuzugänge.

Schalke 04: Folgen weitere Winter-Transfers?

Durch die starken letzten Wochen, in denen sich die Mannschaft deutlich entwickelt hat, sind die Nöte nach Neuverstärkungen längst nicht mehr so groß wie noch in den Wochen zuvor. Und doch sind sich viele S04-Fans einig, dass vor allem defensiv noch ein Neuzugang guttun würde.

Doch wie sieht das der Trainer der Knappen? „Mit den Verletzungen von Bachmann und Amin Younes, fehlen uns zwei Wochen noch wichtige Spieler. Wir schauen immer, dass es mit dem Timing stimmt. Wir wollen uns verbessern und etwas hinzufügen, was passt“, so der Niederländer auf der Pressekonferenz.

Sollte sich also eine passende Möglichkeit ergeben, wird Schalke diese wohl kaum ausschlagen. Und doch ist es im Winter nicht einfach, eine Soforthilfe zu finden, die finanziell in Schalkes Rahmen passt. Und doch bleibt es spannend auf Schalke.

Van Wonderen präferiert wohl Seguin-Ersatz

Wie der „Kicker“ berichtet hat, schaut sich Kaderplaner Ben Manga derzeit vor allem nach Innenverteidigern um, den S04 verstärken könnten. Van Wonderen hingegen soll vor allem ein Ersatz für Spielmacher Paul Seguin im Auge haben. Sollte Seguin mal (wieder) ausfallen, würde die Rolle als Spielgestalter fast wegfallen.

Derzeit kündigen sich keine weiteren Transfers an. Doch wie so oft kann es im Fußball schnell gehen. Ausschließen werden die S04-Verantwortlichen weitere Transfers wohl bis zur letzten Sekunde nicht.