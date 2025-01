FC Schalke 04: Wochenlanger Ausfall! Verletzungsschock um S04-Juwel

In den vergangenen Tagen folgte für den FC Schalke 04 eine gute Nachricht nach der anderen. Man konnte einige Top-Talente langfristig binden, den Großteil der Streichkandidaten früh im Winter loswerden und sich sportlich deutlich stabilisieren. Jetzt folgt jedoch eine bittere Kunde.

Zaid Amoussou-Tchibara ist einer der Shootingstars beim FC Schalke 04. Der junge Stürmer machte erst kürzlich im Profi-Trainingslager auf sich aufmerksam. Die Fans wünschen sich seit Monaten, dass er seine Chance bei den Profis bekommt. Doch dazu wird es vorerst nicht kommen.

FC Schalke 04: Tchibara erleidet bitteren Rückschlag

Ist das bitter! Der U19-Angreifer, der zuletzt kurz davor stand, den Sprung in das Team von Kees van Wonderen zu schaffen, wird nun von einer Verletzung ausgebremst. Laut der „Sportbild“ hat sich der Offensiv-Youngster im Profitraining verletzt und wird S04 vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Nach dem Trainingslager in Belek sollte er zunächst weiter in der U19 unter Norbert Elgert spielen, jedoch hin und wieder mit den Profis trainieren. Nun hat er sich also bei einer Trainingseinheit verletzt.

Wie die „Sportbild“ berichtet, geht man intern von einer Ausfallzeit von knapp vier Wochen aus. Die Verletzung soll konservativ behandelt werden, eine Operation ist also nicht angedacht.

Folgt in Kürze der Vertragshammer?

In seiner Entwicklung wird Tchibara von dieser Blessur nun natürlich ausgebremst, doch mit Blick auf einen möglichen Profivertrag und der Perspektive auf Schalke dürfte sich für den 19-Jährigen wenig geändert haben. Die Verantwortlichen um Kaderplaner Ben Manga wollen unbedingt mit dem Top-Juwel verlängern.

In den vergangenen Wochen sind zwischen den Parteien bereits etliche Gespräche geführt worden. Laut übereinstimmenden Medienberichten sei eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages nur eine Frage der Zeit. Nach der bitteren Verletzung folgt also womöglich bald der neue Vertrag.