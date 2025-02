FC Schalke 04: Still und heimlich! S04 holt „Neuzugang“

Anfang Februar liefen in den Geschäftsstellen aller Profi-Klubs mal wieder die Drähte heiß. Am Deadline Day wurde auch beim FC Schalke 04 noch mit Hochdruck an möglichen Zu- und Abgängen gebastelt.

Einen Deal hatte man zu diesem Zeitpunkt längst eingetütet. Klammheimlich hatte man einen wichtigen Posten in der Chefetage neu besetzt. Verkündet wurde der Neuzugang aber nicht.

FC Schalke 04 holt heimlich neuen Marketing-Boss

Neue Spieler werden im Bundesliga-Geschäft stets mit Pauken und Trompeten vorgestellt. Bei einer Neuverpflichtung auf einer der obersten Chefetagen verzichtete der FC Schalke 04 dagegen ganz auf eine Bekanntgabe. Erst zwei Tage nach Amtsantritt verkündet Dominik Durben selbst, dass er seit dem 1. Februar 2025 der neue „Direktor Vertrieb und Marketing“ bei den Königsblauen ist.

+++ FC Schalke 04: Transfer-Hammer aus dem Nichts! IHN hatte niemand auf dem Zettel +++

Dabei ist dieser Posten auf Schalke derzeit wichtiger denn je. Die Einnahmen aus Sponsoring & Co. sind für den finanziell schwer angeschlagenen Klub überlebenswichtig. Und nicht nur beim Thema Trikotsponsor lief es in den letzten Jahren alles andere als reibungslos. Nun ist der zuletzt vakante Posten wieder besetzt.

„Gerüstet, optimistisch und gleichzeitig ehrfürchtig“

„Gerüstet, optimistisch und gleichzeitig ehrfürchtig“, so erklärt Durben, sei er nun „Teil dieses großartigen Clubs“. „Mit der gegenseitigen Unterstützung durch die weiteren Direktionen werden wir die Bereiche Marketing und Vertrieb mit Sponsoring, Partnership-Management, Hospitality & VIP-Ticketing, Partner-Events, Merchandising und der Fördergenossenschaft Auf Schalke eG zielgerichtet weiterentwickeln.“

Mehr News:

Durben war zuletzt Geschäftsführer beim Nachhaltigskeits-Berater „Forsearth“, hatte zuvor schon Erfahrungen auf höherer Ebene im Bereich Marketing und Sponsoring bei großen Unternehmen wie MediamarktSaturn oder Sportfive. Letzteres ist heute bekanntlich Dienstleister für den FC Schalke 04 beim Thema Sponsorensuche. Der neue Mann besetzt dementsprechend nun auch die Schnittstelle zu diesem Partner, für den er einst selbst arbeitete.